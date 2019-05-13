荔枝行銷被批做球立委參選人 太平農會：歡迎來贊助

2019-05-13 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市太平區農會日前舉辦延長荔枝保鮮以利外銷的記者會，會場上只見有意參選下屆立委的台中廣播總經理莊子富而未見其他民意代表，引起同屬國民黨、也有意參選立委的市議員李麗華事後吃味，認為是刻意做球給莊。總幹事余文欽今指出，記者會是莊子富主動邀辦且負擔部分經費，其他人若要比照再辦一場，他十分樂意。

李麗華說，農會有何新技術發表，她都十分樂見，對農會和農民活動也都跑第一，該場活動雖有接到通知，但已是當天上午，在其他行程早已排定下，根本趕不到現場，讓人感覺遺憾。

她說，大里、太平是國民黨的立委選舉艱困選區，大家應該團結才能贏得勝選，與其像這樣競爭，不如提早辦初選，早點決定人選，讓力量集中。

市黨部書記長任杰指出，大里、太平是目前還未決定立委參選人的3個區域之一，何時舉辦初選以及怎麼辦，要由中央和地方協調，但基本上希望以協調代替初選，以免打壞同志間的感情；目前已陸續展開協調，預計6月產生人選。

余文欽說，該場記者會莊子富還代邀媒體記者，也負擔部分經費，對農會推廣荔枝很有幫助；事後甚至連民進黨籍立委何欣純也詢問怎麼未通知？農會很歡迎有興趣的人都來比照，再辦一場。