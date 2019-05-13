人力缺很大到宅服務不容易 偏遠區交通更是大問題

2019-05-13 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



國內65歲以上失能長輩及因傷病癱瘓者照護，多數長照時間逾7年，不少服務都需要到宅協助，以洗澡最困擾照護者，而到宅沐浴能解決臥床者洗澡問題，但交通不便和照服人員培訓卻不容易，也影響服務效能。

愚人之友基金會指出，礙於體力、設備、空間或經濟等因素，幫臥床者洗澡不簡單，家屬能定期幫忙擦澡已很可貴，但擦澡清潔仍無法完全避免異味，也可能因搔癢造成感染，但讓臥床者「洗個舒服的澡」，在人力、交通上則遭遇不少困難。

王姓照服員說，本以為幫個案洗澡很簡單，未料卻是相當繁瑣細膩，尤其在挪移被照護者和避免觸及傷口或插管等上要謹慎處理，還要注重其隱私跟安全；此外，不少案家住得偏遠，山路蜿蜒，過去就曾有開在懸崖邊、輪胎卡山溝等狀況。

同樣的狀況也在創世草屯院出現，院長曾香潓提到，創世也提供沐浴服務，透過塑膠墊、長枕頭和水管等簡易工具，讓植物人「原床泡澡」，做法更省時方便，有效縮短作業時間，清潔效果也很好，更能幫他們「澡」回尊嚴。