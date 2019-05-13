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偏鄉醫療資源缺 他們最需要醫療車與沐浴車

2019-05-13 07:42聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣因多高山致交通不便，城鄉醫療資源差距大，台中義愛協會捐贈巡迴醫療車給台中榮...
南投縣因多高山致交通不便，城鄉醫療資源差距大，台中義愛協會捐贈巡迴醫療車給台中榮總埔里分院。圖／埔榮提供
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南投縣因多高山致交通不便，城鄉醫療資源差距大，台中義愛協會、台北華樂扶輪社等長期關注偏鄉醫療問題，近期分別援助台中榮總埔里分院和愚人之友基金會，捐車、出資不手軟就盼弱勢者醫療服務能獲重視。

埔榮指出，院方主要服務埔里、魚池、仁愛和國姓4鄉鎮達12.5萬人，範圍廣闊偏遠，更因老年人口居多，仰賴車輛接送，且配合長照政策，落實在地醫療，更因魚池物理治療所本月初揭牌，得提供居民更完整復健服務，交通車需求更大。

台中義愛協會理事長賈惠安說，得知埔榮醫院需要交通車接送患者和長輩，還得深入偏鄉做衛教宣導和巡迴醫療，卻常為交通車煩心，為幫第一線醫療團隊加油打氣，也盼完善偏鄉醫療，便集資捐贈偏鄉醫療巡迴車，用行動和資源回饋社會。

無獨有偶，愚人之友基金會近期則獲台北華樂扶輪社援助沐浴車資源，會方指出，不忍縣內不少重癱臥床者沐浴不便，提供宅沐浴服務，但範圍幾乎涵蓋全縣，沐車僅有1台，供不應求，台北華樂扶輪社2年前為此贈車，近期又加贈50萬元。

台北華樂扶輪社表示，4年多前就注意到愚人之友投入到宅沐浴，服務過程艱辛卻從不喊苦，近年知道偏鄉需求供不應求，個案等待洗澡時間變長，2年前就串連國內3523地區和香港3450地區捐沐浴車，今年則送上50萬元當母親節賀禮。

愚人之友基金會則表示，過去僅1台沐浴車時，礙於交通，單日最多就服務4名個案，多虧扶輪社捐車強化到宅沐浴，讓服務人數從2年前的345人次，去年激增為967人次，整體成長快3倍，今年還捐款供相關設備維護，真的萬分感謝。

南投縣因城鄉醫療資源差距大，台北華樂扶輪社曾捐沐浴車給愚人之友基金會，今年則捐5...
南投縣因城鄉醫療資源差距大，台北華樂扶輪社曾捐沐浴車給愚人之友基金會，今年則捐50萬元。圖／愚人之友基金會提供
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南投縣因城鄉醫療資源差距大，台北華樂扶輪社曾捐沐浴車給愚人之友基金會，今年則捐5...
南投縣因城鄉醫療資源差距大，台北華樂扶輪社曾捐沐浴車給愚人之友基金會，今年則捐50萬元。圖／愚人之友基金會提供
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南投縣因多高山致交通不便，城鄉醫療資源差距大，台中義愛協會捐贈巡迴醫療車給台中榮...
南投縣因多高山致交通不便，城鄉醫療資源差距大，台中義愛協會捐贈巡迴醫療車給台中榮總埔里分院。圖／埔榮提供
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