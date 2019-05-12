罹患小兒麻痺 她扛小孩長大

昨是母親節，也是佛誕日，中、彰、投到處是浴佛感恩活動，彰化縣府也表揚縣內38名模範母親，罹患小兒麻痺的黃麗妦因疾病無法抱小孩，但為母則強，扛著小孩長大，令人感動且欽佩。

彰化縣長王惠美說，每位模範母親背後都有感人故事，有的是家中從無到有，撫育幼子到成人成就；其中獲獎媽媽黃麗妦不僅感恩自身父母，也感謝自家小孩體貼。

罹患小兒麻痺的模範母親黃麗妦（右）無法抱小孩，帶小孩都用扛的，小孩長大後特別貼心，彰化縣長王惠美頒發模範母親獎牌。 記者林宛諭／攝影 分享 facebook

黃麗妦說，自己從小罹患小兒麻痺，但父母沒放棄她，還鼓勵行動不便的她自力更生，在國小畢業就當西服店學徒，成為師傅後半工半讀到大學畢業，之後更考上台電，一路上多虧丈夫陪她打拚。

但育兒過程，仍有諸多感觸，黃麗妦說，因殘疾無法抱小孩，只能抓施力點將孩子扛在肩上行動，帶孩子比平常人更累，真的是「甜蜜的負擔」，孩子大了也特別體貼她，所以從不覺得苦，更發現事在人為；現已考取街頭藝人證照、投入公益，盼用歌聲撫慰弱勢者心靈。

慈濟基金會在彰化秀水、員林、永靖、北斗、彰化市與南投草屯、埔里、南投市，及台中豐原、潭子慈濟醫院停車場等地舉行浴佛典禮，孝親奉茶感謝父母恩，草屯場更空拍記錄千人浴佛，場面莊嚴而壯觀。

台中慈濟醫院昨動員近300人穿著蘋果綠上衣，組合成心形圖案來象徵「愛」，眼科權威蔡顯揚副院長的親友團也遠道從香港搭機來台參與；慈濟南投聯絡處佛智法師則說，昨佛誕日也是母親節，盼人們從這2個節日瞭解孝順，也學會感恩。