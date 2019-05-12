母親節媽媽找女兒聲聲喚 台中警方幫忙找到了

2019-05-12 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



今天是母親節，一位媽媽上網急找女兒說，23歲女兒昨天和男網友出遊，音訊全無，她拜託網友讓女兒回家團圓，因為今天是母親節，台中市警局清水分局今晚找到王女，查出她只是和男友出遊。

清水警分局表示，23歲王女昨天和何姓男友出遊，母親向彰化警方報案，何男戶籍在清水分局明秀派出所轄區，員警今天早上積極幫忙找人，早上沒找到何男，只有他阿嬤在家，今晚找到他和王姓女友。