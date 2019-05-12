親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新北基宜3縣市「大雨特報」 今晚入夜後易有強降雨

慈濟溫馨浴佛 陪媽媽共度母親節

2019-05-12 20:01聯合報 記者林宛諭╱即時報導

慈濟基金會彰化分會今天在彰化縣秀水鄉彰化靜思堂、員林、彰化市、永靖、北斗、各社區舉行浴佛典禮，許多民眾全家一起帶著媽媽參加，用浴佛方式共度感恩母親節

慈濟基金會以「佛誕節、母親節、慈濟日」三節合一在今天母親節舉辦浴佛典禮，彰化縣副縣長洪榮章、彰化市長林世賢等人也到場，和民眾一起浴佛，以禮佛足、接花香、沾香湯領受佛陀的德香、法香、心靈之香。

花壇社區發展協會志工還現場教民眾製作康乃馨，許多民眾帶著媽媽來浴佛，也親手做康乃馨送媽媽，並為媽媽奉茶、擁抱一下媽媽，度過溫馨母親節。

慈濟基金會以「佛誕節、母親節、慈濟日」三節合一在今天母親節舉辦浴佛典禮，彰化縣副...
慈濟基金會以「佛誕節、母親節、慈濟日」三節合一在今天母親節舉辦浴佛典禮，彰化縣副縣長洪榮章、彰化市長林世賢等人也到場，和民眾一起浴佛，以禮佛足、接花香、沾香湯領受佛陀的德香、法香、心靈之香。圖／慈濟基金會提供
分享
花壇社區發展協會志工還現場教民眾製作康乃馨，許多民眾帶著媽媽來浴佛，也親手做康乃...
花壇社區發展協會志工還現場教民眾製作康乃馨，許多民眾帶著媽媽來浴佛，也親手做康乃馨送媽媽，並為媽媽奉茶、擁抱一下媽媽，度過溫馨母親節。圖／慈濟基金會提供
分享
花壇社區發展協會志工還現場教民眾製作康乃馨，許多民眾帶著媽媽來浴佛，也親手做康乃...
花壇社區發展協會志工還現場教民眾製作康乃馨，許多民眾帶著媽媽來浴佛，也親手做康乃馨送媽媽，度過溫馨母親節。圖／慈濟基金會提供
分享
慈濟基金會彰化分會今天在彰化縣秀水鄉彰化靜思堂、員林、彰化市、永靖、北斗、各社區...
慈濟基金會彰化分會今天在彰化縣秀水鄉彰化靜思堂、員林、彰化市、永靖、北斗、各社區舉行浴佛典禮，許多民眾全家一起帶著媽媽參加，用浴佛方式共度感恩母親節。圖／慈濟基金會提供
分享

母親節慈濟
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

母親節同慶佛誕日 空拍千人浴佛莊嚴壯觀

2019-05-12 17:33

台中真膳美饌餐廳停業 消保官建議這麼做

2019-05-12 08:48

后里廢輪胎大火後 送走300噸廢輪胎

2019-05-12 07:53

寶島時代村復活 南投縣民免費

2019-05-11 23:36

癌友手作壓花書籤、康乃馨傳情

2019-05-11 23:31

鹿港龍王祭 龍舟藝陣踩街為慶端陽活動揭序

2019-05-11 23:31

林佳龍大坑送花 盧秀燕與學童合唱

2019-05-11 23:25

每家牧場只能申請1名外勞 酪農：這是坐冷氣房想出來的

2019-05-11 21:43

影／柯粉擠爆台中審計新村 柯P變人形立牌

2019-05-11 19:31

影╱85歲失智翁住家宛如廢墟 衡山行善團展開搶修大作戰

2019-05-11 19:12

「農業外勞」7月啟動 中市農業局：樂觀其成

2019-05-11 17:37

美翻了！ 鹿港慶端陽全台僅有的龍王祭登場

2019-05-11 16:29

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

高市警22個月內赴港澳33次 警局：不排除記大過

2019-05-12 17:59

每家牧場只能申請1名外勞 酪農：這是坐冷氣房想出來的

2019-05-11 21:43

館長陳之漢指捐50萬沒感謝狀 高市府：已寄出

2019-05-12 13:59

影／高三生耗時2個月 蓋出朴子配天宮模型

2019-05-12 08:18

高雄揭軍事遺址神秘面紗 鼓山洞鐘乳石兩周吸客千餘人

2019-05-12 10:51

勤科大明秀湖美景怡人 晨昏成師生取景聖地

2019-05-12 08:55

台中真膳美饌餐廳停業 消保官建議這麼做

2019-05-12 08:48

創校120年僅見3名女校長 校慶同框成佳話

2019-05-11 23:37

台南左鎮化石園區開幕 5、6千人塞爆周邊道路

2019-05-12 11:41

網傳台中市亂挖河岸 市府澄清：打造更優質水岸環境

2019-05-12 10:37

影╱苗栗愛轉來平權遊行 街頭現長龍

2019-05-11 21:29

北流Live House沒音響？ 業界盼：至少裝喇叭

2019-05-11 23:40

打造世界遺產旅遊小鎮 李永萍：要為水金九賺第二桶金

2019-05-12 13:24

花蓮萬榮村長補選出爐 伍曉凌捲土重來178票勝出

2019-05-11 21:10

后里廢輪胎大火後 送走300噸廢輪胎

2019-05-12 07:53

雲林縣府與台農攜手合作 打造「崙背鮮乳」開賣囉

2019-05-12 17:00

台東龍田有黑態出沒？ 專家看過照片：可能性不高

2019-05-12 18:32

影／生物人工清除荔枝椿象 大坑步道湧進遊客

2019-05-12 12:52

出席編舟計畫 韓國瑜代妻捐20萬

2019-05-11 23:09

台灣漁船演進史都在他家衣櫥 仿真模型漁船還能下水

2019-05-12 10:57

校務歧見大 桃市某國小家長會網路連署換校長

2019-05-11 23:22

慶母親節企業捐助20萬 超商包場讓110家扶親子開心買

2019-05-12 12:30

經國站新啟用周邊違停多 桃巿府：協調開闢臨時停車場

2019-05-12 12:02

同婚登記去台北？ 苗縣府致歉：隨時可為他們服務

2019-05-11 23:28

慶祝母親節 今天小王請銀髮媽媽吃免費牛肉麵

2019-05-12 09:04

寶島時代村復活 南投縣民免費

2019-05-11 23:36

「寶石」議長治喪委員會 韓國瑜任副主委

2019-05-12 17:32

28對夫妻再披嫁紗 提倡幸福家庭

2019-05-11 21:29

基隆義二路上的美好風景 自立書店為文史再盡心力

2019-05-12 14:15

回金門組隊「打花草」 紀念父親

2019-05-12 00:05

基隆私老建築保存再生 繼陳醫院後梅英居將以陶會友

2019-05-12 11:32

影／柯文哲現身一中街 現場刮起「柯來瘋」

2019-05-11 22:54

柯文哲現身一中商圈 媒體搶拍遭柯粉嗆三字經

2019-05-12 00:13

覺行寺開發案引發石虎保育爭議 寺方：調查未發現石虎

2019-05-12 15:24

影╱超大版iPad尋找童年影像 銅鑼國小啟用高科技光牆

2019-05-11 21:07

中央允諾協助 九讚頭車站、峨眉湖 盼打造亮點

2019-05-11 23:50

建案樓頂掛籠子？觀景台啦

2019-05-12 00:11

八德榮家已故老榮民獻愛 母親節前夕捐700萬

2019-05-11 21:25

興國高中母親節回家作業 要學生陪媽逛菜市幫洗碗

2019-05-12 13:59

拱天宮之名嚴禁外界使用 管委會公告將追究法律責任

2019-05-12 19:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top