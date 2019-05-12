慈濟溫馨浴佛 陪媽媽共度母親節

2019-05-12 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



慈濟基金會彰化分會今天在彰化縣秀水鄉彰化靜思堂、員林、彰化市、永靖、北斗、各社區舉行浴佛典禮，許多民眾全家一起帶著媽媽參加，用浴佛方式共度感恩母親節。

慈濟基金會以「佛誕節、母親節、慈濟日」三節合一在今天母親節舉辦浴佛典禮，彰化縣副縣長洪榮章、彰化市長林世賢等人也到場，和民眾一起浴佛，以禮佛足、接花香、沾香湯領受佛陀的德香、法香、心靈之香。