別人抱小孩她是扛小孩 模範母親殘而不廢為母則強

2019-05-12 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣長王惠美今天表揚彰化縣38名模範母親，彰化縣罹患小兒麻痺的模範母親黃麗妦從小時候不能走只能爬行，到後來甚至半工半讀完成大學學業，別人是抱小孩，她則是扛小孩，為母則強，她說，因為本身肢體障礙，小孩也特別貼心。

彰化縣府今年表揚的模範母親是林秀琴、巫楊玉、林碧燕、許愛知、陳阿珍、黃葉担、鄭季媖、柯阿緞、林姚阿審、陳黃玉鶴、林蔡梅、許陳甘、謝蕭淑味、江劉長花、陳許雪珠、何惠珍、楊施葉、陳玉姮、陳林富秀、余眼、楊梁匙、許王玉蘭、吳邱變、林翁碧娥、張昔、陳瑞美、洪莊寶珠、康鏡、蕭鄧閃、莊阿嬌、施金玉、許秋黎、黃王燕、趙阿反、林雪霞、陳寶燕、黃麗妦、陳月娥等38位。

王惠美表示，媽媽是家中重要的支柱，每位受表揚的模範母親背後，都有很多感人的故事，有的是家中從無到有，撫育幼子到成人成就，模範母親能提升社會的正能量，讓更多的人能學習模範媽媽堅忍不拔、對家庭付出的精神，也希望大家平時就多關心父母，多跟父母講「我愛你」，讓父母都能更加感受得到子女的愛。

黃麗妦對家人充滿感恩之情，她說，很感謝父母家人在她小時候沒放棄她，但父母告訴她長大要自己能養活自己，雖然行動不便，她國小畢業就去當西服店學徒，到後來成為做西服西褲的師傅，更半工半讀到大學畢業、再考上台電，她也感謝丈夫和她一起為家庭打拚。

黃麗妦說，因為行動不便，施力方式不同，以前孩子小時，她是把孩子扛在肩行動，孩子大了，也特別體貼她這個行動不便的媽媽，會幫她很多忙，雖然自己是要工作的職業婦女，又要帶孩子，但她一點都不覺得苦，認為事在人為，她也考上街頭藝人證照，參與公益活動，希望藉由歌聲撫慰弱勢朋友的心靈，還曾當選亞洲十大炬光優秀青年、彰化縣十大殘障就業青年等殊榮。