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總統訪百歲人瑞陳張粉 祝福母親節快樂

2019-05-12 19:02中央社 彰化12日電

總統蔡英文、立法院長蘇嘉全以及前彰化縣長魏明谷等人今天一同到彰化宮廟參拜。聯合報...
總統蔡英文、立法院長蘇嘉全以及前彰化縣長魏明谷等人今天一同到彰化宮廟參拜。聯合報系記者林敬家／攝影
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總統蔡英文今天到彰化，上午前往多間寺廟上香，祝大家母親節快樂，下午前往花壇鄉拜訪百歲人瑞陳張粉阿嬤，陳張粉阿嬤為蔡總統獻上祝福，蔡總統也祝阿嬤母親節快樂。

蔡總統由立法院長蘇嘉全、前彰化縣長魏明谷、民主進步黨彰化縣黨部主任委員邱建富等人陪同，參拜彰化市南瑤宮、鹿港鎮護聖宮、員林市衡文宮、埔心鄉霖鳳宮等寺廟，祈求國泰民安。

蔡總統抵達鹿港鎮被稱為玻璃媽祖廟的護聖宮時，看到拜拜用的鮮花、素果都是玻璃材質，感到很新奇，護聖宮主委林肇睢向蔡總統說明，護聖宮不燒金紙，廟裡鮮花、素果都是玻璃製，連媽祖神尊用的也是琉璃。

接著，蔡總統到埔心鄉霖鳳宮與員林市衡文宮上香並發送康乃韾，祝福大家母親節快樂；蔡總統致詞說，她擔任總統時，面對對岸長期打壓從不讓步，不接受九二共識與一個中國，全世界沒有人認為她是麻煩製造者，只有在野黨罵她，世界都覺得她當總統能守護台灣。

蔡總統在彰化最後是前往花壇鄉基礎天基道基佛堂，拜訪百歲人瑞陳張粉阿嬤，陳張粉阿嬤身體硬朗，看到總統，她祝總統萬事如意。

蔡總統說，看到阿嬤讓她想到自己的母親，但阿嬤身體很好，阿嬤信仰一貫道，她印象中一貫道道親都很虔誠善良，不管是在她選舉過程或擔任總統，都給她很多支持，她要祝福大家平安順利，國家社會和諧，人人安居樂業。

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