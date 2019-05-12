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母親節同慶佛誕日 空拍千人浴佛莊嚴壯觀

2019-05-12 17:33聯合報 記者賴香珊╱即時報導

今天是母親節，也是佛誕日，慈濟基金會因此在南投草屯、埔里、南投市等地同步辦理千人浴佛活動，場面壯觀；更在浴佛祈福當下，透過孝親奉茶感謝父母的辛勞，以行動傳承孝道。

慈濟南投聯絡處佛智法師說，浴佛節是佛教重要節日，佛陀來到娑婆世界，度化眾生，如同信眾的母親，普愛大眾；昨正巧也是母親節，而信眾對待母親，也應像對佛陀一樣孝順尊敬，透過這2個節日，盼讓人們瞭解孝順，也學會感恩。

南投縣今上午就在草屯中山公園運動場、慈濟埔里和南投聯絡處等地舉行浴佛和孝親奉茶活動，前國策顧問林源朗、縣府秘書長洪瑞智、草屯鎮長簡景賢，立委許淑華、市長宋懷琳等，三地同步舉行，且聚集上千人，場面莊嚴而壯觀。

洪表示，慈濟基金會透過浴佛活動，散播感恩的理念，也響應母親節安排讓子女雙膝下跪向媽媽恭敬奉茶，感恩擁抱跟媽媽說「我愛您」，透過活動感謝父母的辛勞，也藉由浴佛祈福，保佑天下無災，人民身體康健。

許淑華則說，慈濟浴佛活動各場次皆吸引上千民眾參加，她也浴佛祈求南投風調雨順，南投觀光、產業發展都能更進步，更希望現場民眾不分大小，都能從奉茶、插花、茶點製作等活動等活動，用實際行動回報父母恩情，也展現社會和諧和樂。

昨天是母親節，也是佛誕日，南投縣草屯中山公園運動場擠滿人參與浴佛活動，場面莊嚴而...
昨天是母親節，也是佛誕日，南投縣草屯中山公園運動場擠滿人參與浴佛活動，場面莊嚴而壯觀。圖／慈濟基金會提供
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今天是母親節，也是佛誕日，慈濟基金會在草屯、埔里、南投等地同步浴佛吸引上千人參與...
今天是母親節，也是佛誕日，慈濟基金會在草屯、埔里、南投等地同步浴佛吸引上千人參與，場面壯觀。圖／慈濟基金會提供
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今天是母親節，也是佛誕日，慈濟基金會在草屯、埔里、南投市等地辦理千人浴佛活動，場...
今天是母親節，也是佛誕日，慈濟基金會在草屯、埔里、南投市等地辦理千人浴佛活動，場面壯觀。圖／南投縣政府提供
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慈濟母親節許淑華
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