友善回教外籍生 私立大學設祈禱室、認證清真餐廳

2019-05-12 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



今年穆斯林齋戒月從5月6日開始為期30天，明道大學有123名印尼外籍生，學校舉行齋戒月文化活動，讓師生認識多元文化，建國科大學校近年也設有祈禱室，以及清真認證餐廳，友善回教外籍生，協助他們適應台灣生活。

近4年前陸生來台人數驟減後，私立大專院校持續對抗少子化，轉積極招生東南亞國家學生，各校重起爐灶，透過各項資源管道招生，還祭出機票、生活補助等吸引外籍生到台灣念書。

建國科大目前近700名外籍學生中以印尼、越南、蒙古為主，印尼因國家政策，大都透過教育部專班補助到台念書，學習工科領域，校方發現，沒有中文基礎的印尼籍學生華語學習較慢，與其他國家學生相比溝通較有困難，上課常需要透過翻譯、助教協助；另有家境較差學生，還得有額外生活照顧，投注的心力、成本不小。

建國科大也在餐廳設置清真認證的攤車，讓回教生吃得安心，明道大學則在上個月印尼總統大選，協助在校學生到彰化田中鎮行使不在籍投票，讓守投族也能順利在台灣投票。

明道餐旅系印尼籍學生安德里說，台灣人瘋媽祖、舉辦聖誕節Party、感恩節活動，卻對穆斯林的齋戒文化了解不多，同學好奇他們為什麼最近日出後一整天不吃東西、喝水，「是在參加飢餓三十活動嗎？」他規劃文化活動讓師生了解齋戒月對穆斯林的重要性。