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網傳台中市亂挖河岸 市府澄清：打造更優質水岸環境

2019-05-12 10:37聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市政府今天說明，目前台中市惠來溪水正施工改善中。圖/台中市政府提供
台中市政府今天說明，目前台中市惠來溪水正施工改善中。圖/台中市政府提供
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最近網傳台中市大遠百旁的河流護岸被亂挖，台中市政府水利局立即說明，這是惠來溪水環境營造施工中。

近日網路謠傳台中市政府不維護綠、柳川，卻在大遠百旁河岸護岸亂挖，水利局澄清說，綠、柳川維護得很乾淨，大遠百旁則正在進行惠來溪河岸環境營造工程，完工後除了水質將大幅改善，也將打造更優質的水岸環境，呼籲不要散播不實訊息。

水利局說明，市府爭取到中央前瞻計畫補助6.22億元，進行台灣大道大遠百旁的惠來溪水環境改善，去年4月開始規劃設計，12月發包決標工程。

水利局表示，台中市長盧秀燕上任後重新檢視工程，發現部分設計有欠周全，經調整並符合地方期待後，今年2月開始施工。

工程預計將周邊汙水進行截流並改善水域環境，完工後可將水質從中度汙染降低至輕度汙染，並串聯水湳經貿園區及七期新市政中心，提供更優質的水岸環境。

水利局長范世億表示，盧市長重視每個水岸環境的維護工作，現在綠、柳川也維持得乾淨漂亮；雖然近期常有間歇性大雨，造成柳川景觀段河道殘留樹枝、淤泥及垃圾，水利局獲知後也立刻依據SOP(標準作業程序)加速清理，在最短時間內，恢復河道景觀。

范世億說，很遺憾部分人士刻意散布此類不實資訊，呼籲民眾不要轉傳，以免誤導他人。

台中市政府今天說明，這是台中市惠來溪水改善後情形。圖/台中市政府提供
台中市政府今天說明，這是台中市惠來溪水改善後情形。圖/台中市政府提供
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