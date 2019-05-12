影／母親節佛誕節祈福感恩 母親帶子女浴佛

2019-05-12 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



今天是母親節，慈濟豐原靜思堂今天舉辦佛誕節和母親節的浴佛活動，很多民眾全家大小一起參加，還有母親帶子女參加浴佛，還有子女推著輪椅上的媽媽一起參加，場面溫馨。

慈濟豐原靜思堂今天辦佛誕節和母親節的浴佛活動，上千人進入靜思堂，一樓到三樓分別浴佛。