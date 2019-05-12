后里廢輪胎大火後 送走300噸廢輪胎

2019-05-12 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市政府在后里廢輪胎大火後，要求業者運送300噸廢輪胎到合法廠商處理。圖/台中市政府提供 分享 facebook

台中市后里廢輪胎倉庫大火後，台中市環保局督促后里廢輪胎廠業者加速災後復原，重罰500萬元，首批廢輪胎約300噸廢輪胎也要求運送到合法回收廠處理。

5月7日發生后里區廢輪胎處理廠火災，造成空氣汙染，台中市政府已決定祭出500萬元罰鍰並廢止其應回收廢棄物處理業登記證，也督促業者做好災後復原清理工作。

環保局監督下，業者已調派兩輛抓斗車及清除人員清除分類，將約200至300噸廢棄輪胎送往其他合法回收廠處理，清除過程中，環保局特別注意業者降低環境二次污染，以及人員安全。

環保局表示，針對災後廠區廢棄物，消防局10日通知已完成火災原因調查鑑定，除部分區域仍須保留外，其餘不再封鎖。

環保局責成業者盡速提送廢棄物處置計晝書，並要求針對可優先處理的部分進行分類清除，送至其他合法回收廠處理，環保局將加強巡查監控，掌握廢棄物堆置及流向。

環保局清潔隊自5月9至11日出動2輛掃街車及12人次進行火災現場周邊環境維護，包括泰安國小周邊、泰安火車站及安眉路、福興路及福安路等鄰近道路，累積清掃公里數約100公里，希望盡速恢復當地原有的環境。

環保局表示，希望這次事件讓其他資源回收處理業者引以為鑑，加強廠區環境管理及消防安全設備設置，若發生公安意外，除危害大眾與環境，本身也可能因此遭受嚴厲處分，甚至影響既有的合法經營權利。此外，若民眾發現非法廢輪胎堆置地點，歡迎向環保局檢舉。