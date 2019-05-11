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每家牧場只能申請1名外勞 酪農：這是坐冷氣房想出來的

2019-05-11 21:43聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣福興鄉是台灣最大、最集中的酪農專區，缺工嚴重，許姓酪農說，農委會推動的開放酪農業外勞政策，與酪農的期待及牧場實際操作，有很大落差，每一家牧場只能申1名外勞，根本不符需求；酪農很高興聽到政府決定開放外勞，但知道申請的條件後，很多人都沒興趣了。

縣府農業處長陳炳森說，目前本縣乳牛場為104場，飼養2萬6511頭，居全台第一，對外籍移工需求大， 農委會試辦的辦法，只要符合飼養頭數達80頭以上，乳牛場聘用4位本勞即可申請進用外勞1位，縣府配合辦理「乳牛飼育業外籍移工引進方案」說明會，加強宣導參與方式，也會反映酪農的實際需求。

福興鄉農會總幹事林坤宏說，福興有49場，飼養泌乳的乳牛1萬2千多頭，若加上公牛和小牛，約2萬頭，是台灣最集中的酪農專區。酪農業很辛苦，缺工嚴重，農委會規定飼養頭數達80頭的牧場，才能申請1名外勞；福興鄉酪農飼養頭數幾乎都是三、四百頭，這項規定根本無法滿足酪農的實際需求，農會會再向農委會力爭，應視實際需要開放申請外勞名額。

許姓酪農說，農委會將開放外勞的政策，設限太嚴，規定要申請一名外勞，必須搭配雇用四名本國勞工，明明就是找不到人力，才會爭取開放外勞，這項設限根本是「學者坐在冷氣辦公室裡想出來的」。

許姓酪農說，政策應符合實際需求才對，牧場不會花冤枉雇用多餘的人力，實際需要多少人力，可由專家評估，若只限申請1名外勞，很多酪農是沒興趣的。

彰化縣是台灣飼養乳牛頭數最多的酪農專區，缺工嚴重，讓酪農經營很吃力。記者何烱榮／...
彰化縣是台灣飼養乳牛頭數最多的酪農專區，缺工嚴重，讓酪農經營很吃力。記者何烱榮／攝影
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彰化縣是台灣飼養乳牛頭數最多的酪農專區，缺工嚴重，讓酪農經營很吃力。記者何烱榮／...
彰化縣是台灣飼養乳牛頭數最多的酪農專區，缺工嚴重，讓酪農經營很吃力。記者何烱榮／攝影
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農委會牧場
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