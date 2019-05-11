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喝不下兒子端的竹筍湯 85歲翁被打斷2根肋骨

失控自撞路旁電線桿 車「包」桿駕駛不幸身亡

影╱85歲失智翁住家宛如廢墟 衡山行善團展開搶修大作戰

2019-05-11 19:12聯合報 記者王昭月╱即時報導

世居高雄市杉林區月眉里的85歲潘姓老翁患有中度失智，但子女不在身側，他所住的老厝屋頂破陋不堪，可能只要一陣風雨就會應聲坍陷，衡山基金會行善團獲知後結合銓興營造熱心員工，趕在雨季前進行「老屋搶修」大作戰，希望獨居的他在風雨天也能有一個安全的家。

潘阿公的住家位在月眉里內寮的山間小巷，連導航幾乎都找不到，衡山行善團一行今天一早先在台29線的一處超商集結後，再沿山路摸索尋找，抵達時發現潘阿公破舊的家，其實與廢墟無異。

參與搶修的行善團成員，這次增加銓興營造30多名熱心員工，除此，銓興營造總經理洪克倫的多名登友好友也加入陣容。義工中不乏企業主及公司主管，但大家全都放下身段，頂著烈日揮汗為潘阿公搶修房子。

洪克倫說，4年前公司受衡山行善團的義行感動，每年都會挑選一個個案參與修繕，並舉辦慈善音樂會為身心障礙弱勢家庭籌募基金，今年是合作的第3年。參與的員工們雖然汗如雨下，但做得很開心，希望他們的付出，能讓潘阿公獲得基本居住的尊嚴。

衡山行善團總團長侯永浩表示，潘阿公是大愛社區關懷協會轉介的個案，屋齡已經7、80年，陳舊且會漏水， 因此大家趕在颱風來臨前幫他翻修，希望他能住得安全且住得安心。這類偏鄉的貧苦個案不在少數，多半因為沒有辦法選擇更好的住家環境，只能長久棲居在破陋的房宅中。

家住高雄杉林區山間小巷的潘阿公，棲居的房子屋頂破陋不堪，衡山行善團發動義工前往幫...
家住高雄杉林區山間小巷的潘阿公，棲居的房子屋頂破陋不堪，衡山行善團發動義工前往幫他修繕。記者王昭月／攝影
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衡山行善團結合銓興營造的熱心員工，前進高雄杉林區幫失智潘姓老翁修繕住家。記者王昭...
衡山行善團結合銓興營造的熱心員工，前進高雄杉林區幫失智潘姓老翁修繕住家。記者王昭月／攝影
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獨居老屋漏水
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