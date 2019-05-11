影╱85歲失智翁住家宛如廢墟 衡山行善團展開搶修大作戰

2019-05-11 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



世居高雄市杉林區月眉里的85歲潘姓老翁患有中度失智，但子女不在身側，他所住的老厝屋頂破陋不堪，可能只要一陣風雨就會應聲坍陷，衡山基金會行善團獲知後結合銓興營造熱心員工，趕在雨季前進行「老屋搶修」大作戰，希望獨居的他在風雨天也能有一個安全的家。

潘阿公的住家位在月眉里內寮的山間小巷，連導航幾乎都找不到，衡山行善團一行今天一早先在台29線的一處超商集結後，再沿山路摸索尋找，抵達時發現潘阿公破舊的家，其實與廢墟無異。

參與搶修的行善團成員，這次增加銓興營造30多名熱心員工，除此，銓興營造總經理洪克倫的多名登友好友也加入陣容。義工中不乏企業主及公司主管，但大家全都放下身段，頂著烈日揮汗為潘阿公搶修房子。

洪克倫說，4年前公司受衡山行善團的義行感動，每年都會挑選一個個案參與修繕，並舉辦慈善音樂會為身心障礙弱勢家庭籌募基金，今年是合作的第3年。參與的員工們雖然汗如雨下，但做得很開心，希望他們的付出，能讓潘阿公獲得基本居住的尊嚴。