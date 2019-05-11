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台中巧聖仙師文化祭開跑 盧秀燕邀體驗客家文化

2019-05-11 17:33中央社 台中11日電

台中市長盧秀燕。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕。圖／台中市新聞局提供
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「2019台中巧聖仙師文化祭」今天舉行開幕儀式，市長盧秀燕表示，台中山城是客家文化重鎮，好吃、好喝、好住、好買又好玩，歡迎大家來參加，領略不同客家文化之美。

「2019台中巧聖仙師文化祭」結合宗教、文化、產業、觀光及教育推出系列活動，包括魯班設計創意節、木雕創作展、職場達人新秀選拔及技職博覽會等，即日起至6月16日陸續登場。

其中的「傳統工藝現場創作展」今天在東勢客家文化園區率先登場，盧秀燕、客委會副主委范佐銘、台中市新聞局長吳皇昇等人出席。

盧秀燕表示，從今天開始，台中市政府與中央客委會攜手舉辦長達1個多月的巧聖仙師客家文化祭。因為台中東勢、石岡、新社是客家文化重鎮，也是客家人的聚集地，為了保存並發揚客家文化，也因為台中擁有歷史最悠久的華人工藝始祖─巧聖仙師魯班公廟，市府結合兩者，盛大舉行巧聖仙師客家文化祭。

盧秀燕指出，感謝中央客委會給予市府指導與補助，在市府客委會統籌下，有7個局處加入舉辦各式各樣的活動，歡迎全國各地民眾從5月11日至6月16日來台中山城參加巧聖仙師客家文化祭，這裡好吃、好喝、好住、好買、好玩，可以領略到不同的客家文化。

范佐銘說，歡迎大家來到東勢參與台中巧聖仙師文化祭活動，希望所有民眾可以來到台中接觸並體驗大埔的客家文化，未來中央與地方也會繼續攜手為客家文化的發揚而努力。

客家文化盧秀燕客委會
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