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美翻了！ 鹿港慶端陽全台僅有的龍王祭登場

2019-05-11 16:29聯合報 記者劉明岩╱即時報導

2019鹿港慶端陽系列活動首部曲，全台獨一無二的龍王祭今天登場，活動伴隨著熱鬧的龍王遶境巡禮及龍舟藝陣踩街，為持續到6月9日的鹿港慶端陽系列活動揭開序幕，特別是6月5日到7日在福鹿溪有龍舟競賽，還有精采的夜間龍舟賽，縣長王惠美歡迎全國民眾來鹿港看龍舟、吃美食。

王惠美說，鹿港慶端陽今年已經邁入第42年，每一年慶端陽活動都是由龍王祭開始起跑，鹿港的龍王祭是全台獨一無二，很多縣市都有划龍舟，但是龍王祭卻只有鹿港才有。

龍王祭活動是全台特有的民俗儀式，農曆五月因氣候多變易致疫病，向來被視為毒月，故每年舉辦龍舟賽前，均恭迎海神，即龍山寺的「龍王尊神」，藉由迎「龍王尊神」祈求保佑國泰民安和龍舟賽事順利舉行。

今天上午的龍王祭活動，由彰化縣長王惠美、龍舟委員會主委凃淑媚等人在鹿港龍山寺恭請龍王起駕，特別邀請社區、學校等12個單位一起參與踩街，參與人數2千多人，盛況空前， 並與11艘龍舟陪同遶境，經中山路至天后宮，迎同司管水域安全的天后宮「水仙尊王」，一同前往福鹿溪的龍舟競賽場地，完成「龍王祭典‧開光點睛」儀式。

鹿港慶端陽系列活動訂5月25日晚上７時，在鹿港公會堂辦點燈儀式，特別在文武廟、中山路、鹿港老街、公會堂廣場及桂花巷藝術村精心布置街道夜間燈光至6月30日為止；5月25、26日、6月1、2日共4天，辦理親子或民眾划龍舟體驗活動，親子可預約體驗划龍舟，安排不同以往的端午假期。

6月7至9日鹿港公會堂則會辦理光雕秀，以結合現代燈光科技，投影在公會堂歷史古蹟建築上，呈現光影交錯的時空對話；6月5日到7日在福鹿溪水道舉辦國際龍舟賽，6月7日端午節當天還有精彩中部縣市首長龍舟邀請賽。

在端午節３天連假，有南北管音樂戲曲、魯班公宴、創意彩繪立蛋、拼布香包DIY、包肉粽DIY、宮廟活動等多項藝文展演及傳統民俗活動，如鹿港郊行博物館全民擲筊祈福糕賜平安活動等。

2019鹿港慶端陽系列活動首部曲，全台獨一無二的龍王祭今天登場，彰化縣長王惠美等...
2019鹿港慶端陽系列活動首部曲，全台獨一無二的龍王祭今天登場，彰化縣長王惠美等人到龍山寺迎請龍王尊神。記者劉明岩／攝影
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2019鹿港慶端陽系列活動首部曲，全台獨一無二的龍王祭今天登場，表演隊伍進天后宮...
2019鹿港慶端陽系列活動首部曲，全台獨一無二的龍王祭今天登場，表演隊伍進天后宮。照片／彰化縣政府提供
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2019鹿港慶端陽系列活動首部曲，全台獨一無二的龍王祭今天登場，活動伴隨著熱鬧的...
2019鹿港慶端陽系列活動首部曲，全台獨一無二的龍王祭今天登場，活動伴隨著熱鬧的龍王遶境巡禮及龍舟藝陣踩街。照片／彰化縣政府提供
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2019鹿港慶端陽系列活動首部曲，全台獨一無二的龍王祭今天登場，活動伴隨著熱鬧的...
2019鹿港慶端陽系列活動首部曲，全台獨一無二的龍王祭今天登場，活動伴隨著熱鬧的龍王遶境巡禮及龍舟藝陣踩街。照片／彰化縣政府提供
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2019鹿港慶端陽系列活動首部曲，全台獨一無二的龍王祭今天登場，活動伴隨著熱鬧的...
2019鹿港慶端陽系列活動首部曲，全台獨一無二的龍王祭今天登場，活動伴隨著熱鬧的龍王遶境巡禮及龍舟藝陣踩街。照片／彰化縣政府提供
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2019鹿港慶端陽系列活動首部曲，全台獨一無二的龍王祭今天登場，活動伴隨著熱鬧的...
2019鹿港慶端陽系列活動首部曲，全台獨一無二的龍王祭今天登場，活動伴隨著熱鬧的龍王遶境巡禮及龍舟藝陣踩街。記者劉明岩／攝影
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2019鹿港慶端陽系列活動首部曲，全台獨一無二的龍王祭今天登場，彰化縣長王惠美術...
2019鹿港慶端陽系列活動首部曲，全台獨一無二的龍王祭今天登場，彰化縣長王惠美術館（左2)到鹿港天后宮迎請水仙尊王。記者劉明岩／攝影
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鹿港龍舟賽划龍舟
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