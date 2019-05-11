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中市孕媽咪挺肚走秀 盼鼓勵增產報國

2019-05-11 15:50中央社 台中11日電

明天是母親節，由卿雲慈善基金會舉辦的孕媽咪走秀活動，今天在台中市烏日林新醫院登場，共有20名孕媽咪參賽，其中正懷第6胎的張姓孕婦，希望藉此鼓勵大家增產報國。

已舉辦第5屆的「好孕媽咪．雲漾走秀」活動，共有20名孕媽咪報名參加，甚至有遠道從台北到台中參加，許多參賽媽咪都說，希望展現孕婦獨特的迷人自信與美麗姿態，為自己留下紀念。

烏日林新醫院策略長暨卿雲慈善基金會董事陳雲娥表示，希望藉由走秀整合醫院的相關資源，邀集國內母嬰用品優質廠商公益贊助，記錄女人一生中最獨特且幸福甜蜜的時刻，達到獎勵生育的公益理念，透過行動來印證「懷孕的女人最美」這句話，為每一年的溫馨5月母親節，留下最難忘的回憶。

比賽結果，由開設甜點蛋糕店的張淑卿獲得第1名，她表示，除了參加走秀為自己孕期留下紀念之外，晚上也會在自己的蛋糕店贈送單親媽媽蛋糕，今天的天使翅膀造型是同事親手製作，希望自己也能像天使般為社會付出，懷孕過程胖了20公斤，更深覺媽媽真偉大。

獲得第2名的魏秀珊，在去年懷第2胎時就曾參加走秀，今年懷第3胎，帶著老大一起走秀，而老公則坐在台下幫老2餵奶，她表示，感謝自己的神隊友（老公）無限的支持與幫忙照顧，才有勇氣再懷第3胎。

肚子裡正懷第6胎的張鳳妮，今天帶著女兒一起走秀，2人都穿著同樣旗袍風格的衣服，在少子化時代更顯難得，她表示，5個子女加上肚子裡的男寶寶剛好湊成3對「好」字，希望藉此鼓勵大家增產報國，因為手足之情無價，絕對是留給子女們的重要資產。

孕婦母親節
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

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