影／夜市大亨江欽良沈潛1年半 寶島時代村重新開幕

2019-05-11 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



寶島時代村重新開幕，台灣早期生活懷舊景觀重現。記者江良誠／攝影 分享 facebook

南投縣知名景點寶島時代村因創辦人江欽良官司纏身，停業一年半，今天上午重新開幕，湧入許多遊客。江欽良說，這一年半是他人生低潮的時候，但和阿嬤相依為命的吳旻恩小朋友樂觀面對人生，讓他決定重新振作，除了寶島時代村重新營業，他也認養吳旻恩到大學畢業，並且每年捐款2000萬元成立寶島人文關懷基金，幫助弱勢民眾。

寶島時代村創立於2012年6月30日，建築融合台灣各階段建築風格與元素，保存台灣庶民文化元素和懷舊場景，讓遊客體驗台灣百年風華。

江欽良今天一早帶著85歲的母親參與草屯鎮寶島時代村重新開幕，吸引許多遊客參觀，讓沈寂一年多的寶島時代村又重現熱鬧景象，許多攤商員工也相當感慨，因為這一年工作不穩定，收入不穩定，希望寶島時代村重新開幕後，能帶進人潮、錢潮，活絡草屯鎮商機。

江欽良說，他前年因官司問題，寶島時代村也因此停業，他遭遇人生低潮也相當灰心，但在參觀以琳基金會時，看到7歲的吳旻恩小妹妹和阿嬤李若蘭相依為命，阿嬤還要照顧中風的丈夫，雖然遭遇這麼艱困，祖孫兩人還是積極樂觀，吳旻恩還說要照顧阿嬤，小妹妹的堅強樂觀，讓他覺得自己更應該重新振作，吳旻恩是他的「貴人」。

這次重新開幕，除了傳承台灣庶民文化帶動觀光經濟，江欽良說，更希望傳達孝道和公益。因此，上午他宣布認養吳旻恩到大學畢業，讓李若蘭阿嬤相當感謝。江欽良也成立寶島人文關懷基金，每年提供2000萬元，以人文關懷、急難救助、文教補助、敦親睦鄰、青創基金、獎勵學金等六大部分，幫助弱勢民眾。

寶島時代村也免費提供50個攤位做為農夫市集，幫助小農和文創工作者。即日起至6月10日南投縣縣民享免費入場外，每日前500名鄉親更能獲贈30元的折價券，絕對讓您玩得盡興、吃得滿意。

南投寶島時代村重新開幕，除了有人穿上懷舊的軍警制服外，還有遊客扮演起電影終極戰士。記者江良誠／攝影 分享 facebook

南投寶島時代村重新開幕，吸引許多遊客和各界人士參與，希望重新帶動草屯鎮的觀光經濟。記者江良誠／攝影 分享 facebook

寶島時代村重新開幕，台灣早期生活懷舊景觀重現。記者江良誠／攝影 分享 facebook