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連續11年！母親節前夕 林佳龍大坑步道發康乃馨

2019-05-11 10:56聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

明天是母親節，交通部長林佳龍今天清晨在台中大坑步道發送康乃馨，現場大排長龍，近千名山友熱情歡迎，祝福媽媽們母親節快樂。林佳龍說，他從2008年起母親節前夕，都會到大坑觀音亭發康乃馨，已連續11年，今年很多網友都在問會不會再來？他抱著感恩的心，祝福天下媽媽佳節快樂。

林佳龍去年底敗選後，曾表示會繼續在台中耕耘，他發起成立的財團法人光合教育基金會，預計在18日正式開幕，董事長由癌症生物學專家、中國醫藥大學前任校長李文華擔任。

林佳龍初次參選台中市長落選，隨即留在台中耕耘基層，後來當選台中市長，去年底爭取連任未成功，敗選後入閣成為交通部長。今天清晨到大坑爬山，隨後在觀音亭旁發送康乃馨。

從2008年起，林佳龍每年母親節前夕，都會去大坑步道爬山，然後發送康乃馨給山友們。林佳龍今天是第11年連續登山發康乃馨，他說很多人關心今年會不會發？他一定會來，母親無私的奉獻，花朵傳遞一份祝福。

林佳龍今天抵達時，現場大排長龍，還有人戴著林佳龍競選市長的帽子，也有不少人拿出手機，要跟林佳龍自拍，讓他很感動。林佳龍說，很多男生也來索取康乃馨，他能夠「借花獻佛」，讓天下母親開心也很不錯。

媒體問送給自己的媽媽與太太什麼禮物？林佳龍說，他提前跟母親聚餐，也把假日留給家人，一起吃飯是最幸福的時光，擁抱和陪伴是最好的禮物。

交通部長林佳龍今清晨在台中大坑步道，發送康乃馨給山友，他已連續11年在母親節前夕...
交通部長林佳龍今清晨在台中大坑步道，發送康乃馨給山友，他已連續11年在母親節前夕這麼做。記者洪敬浤／攝影
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交通部長林佳龍今清晨在台中大坑步道，發送康乃馨給山友，他已連續11年在母親節前夕...
交通部長林佳龍今清晨在台中大坑步道，發送康乃馨給山友，他已連續11年在母親節前夕這麼做。記者洪敬浤／攝影
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林佳龍母親節山友
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