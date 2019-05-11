綠營有總統級英德之爭 藍營今有立委初選鬩牆決戰

2019-05-11 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



2020立委選舉彰化縣第四選區國民黨初選，今天進行黨員投票的最後決戰，預定晚上6時在員林區黨部同時公布黨員投票和9日、10日兩晚的全民調結果，前立委蕭景田、縣議員張錦昆誰會出線？讓支持者緊張，一早就動員催票。

根據國民黨彰化縣黨部資料，第四選區（員林、大村、永靖、田中、社頭、二水和田尾等7個市鎮）黨內初選，採取全民調占70%、黨員投票占30%的方式進行，縣黨部黨員和黃國彰黨部黨員（榮民）人數共5829名；今天上午8時至下午4時在員林市國小及其他6鄉鎮的黨部投票，投票結束後同步開票，今晚6時公布黨員投票和全民調的初選結果。

據了解，9、10日兩個晚上料兩家民調公布各進行1068通有效民調的電話全民調作業，雙方陣營都說感覺是五五波，今天的黨員投票應是決定誰能出線的關鍵，支持者的投票率變得非重要，所以一早都積極催票。

蕭景田和張錦昆長期私交很好，7個市鎮鄉的樁腳和支持者重疊性高，這次蕭景田決定東山再起，張錦昆是當仁不讓，出現「兄弟登山，各自努力」的黨內鬩牆之爭，讓不少樁腳難為，不知幫誰較好。