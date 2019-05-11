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年輕人請示王爺復興老北管團 盼帶動鹿港文藝復興

2019-05-11 07:37聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣鹿港新聲閣北管由一群鹿港年輕人組成，成員台大建築與城鄉研究所學生王麒愷說，新聲閣北管早期是鹿港景靈宮蘇府三王爺駕前北管樂團，去年他們向蘇府三王爺擲笅請示後，王爺應允再以相同名字復團，希望未來能用音樂投入鹿港的文藝復興運動，今天下午6點30分在景靈宮廟埕舉行首次北管扮仙排場為蘇府三王爺祝壽，並將放映南管藝師郭應護生命史紀錄片。

鹿港新聲閣北管今天將在景靈宮廟埕，舉行新聲閣復團後首次北管扮仙排場為蘇府三王爺祝壽，王麒愷說，鹿港牛墟頭北管樂團「新聲閣」創立於昭和六年（西元1931年），為鹿港最古老的北管軒社「正樂軒」（成立於咸豐元年，1851年前）的成員之一溫朮所創立，早期是景靈宮蘇府三王爺駕前北管樂，但因時代變遷而式微，樂團在七０年代即中斷。

新聲閣嗩吶手王麒愷本身是學西樂音樂班出身，以前是吹伸縮號，他說，傳統音樂自有其特別的魅力，且以往鹿港特有的角頭文化，即是一種社區概念，每個庄頭有其宗教文化又結合北管子弟團，是每個庄頭的驕傲，也是社區休閒娛樂，凝聚社區情感。

新聲閣是由鹿港在地一群愛好傳統文化的年輕人發起，由楊竣宇、楊邵翰兄弟、許升嘉、許洲豪、溫忠翰（新聲閣溫朮後代）、王麒愷、王柏仁等7人發起復興運動，並進行文史調查研究，去年向蘇府三王爺擲笅請示後，決定再以原新聲閣之名復團。

大葉大學工業設計系的楊邵翰說，10年前和哥哥一起去看了鹿港特有的王爺暗訪，從此對廟會文化充滿好奇，也對自己成長的牛墟頭開始探索其歷史背景，更參加陣頭活動、研究已失傳的七鶴陣真人藝閣、接觸北管音樂，原本父母也反對他們接觸陣頭，但他們認為陣頭也可以是文化層面，而不是只有鬥毆打架，應該要導正一些觀念。

明道大學國學研究所王柏仁是鑼手，他說，看著鹿港某些文化沒人傳承，慢慢凋零、消失而淪落成大家口中的過去，覺得很不捨，大家不能只緬懷過去，只有講沒用，因為看不到，最重要的是要先實踐，才有可能性，所以他才會投入學習北管。

新聲閣也曾在今年大年初九天公生在社區老宅進行「鬧廳」活動，王麒愷說，讓大家再次感受傳統北管音樂的魔力，帶動節日氣氛。

彰化縣鹿港新聲閣北管由一群鹿港年輕人組成，台大建築與城鄉研究所學生王麒愷（中）說...
彰化縣鹿港新聲閣北管由一群鹿港年輕人組成，台大建築與城鄉研究所學生王麒愷（中）說，希望未來能用音樂投入鹿港的文藝復興運動。記者林宛諭／攝影
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彰化縣鹿港新聲閣北管由一群鹿港年輕人組成，台大建築與城鄉研究所學生王麒愷（右一）...
彰化縣鹿港新聲閣北管由一群鹿港年輕人組成，台大建築與城鄉研究所學生王麒愷（右一）說，希望未來能用音樂投入鹿港的文藝復興運動。記者林宛諭／攝影 圖／王麒愷提供
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鹿港樂團
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