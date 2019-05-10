摘1片賺5元 1對母子靠荔枝椿象卵片2天賺2萬多元

2019-05-10 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化市1對陳姓果農母子摘取4809葉荔枝椿象卵片，裝在塑膠袋拿到市公所，輕鬆賺進2萬4千多元。農委會防檢局5月1日宣布延長收購荔枝椿象卵片2個月，收購價格提高到5元；彰化市長林世賢說，市公所6、9日兩天共收購1萬1084片，除陳姓母子，還有1名果農摘了3417片，換得1萬7085元後開心騎機車回家。

縣府農業處農務暨植物保護科科長蘇啟懷說，今年縣府除採化學（噴藥）、生物（平腹小蜂）防治荔枝椿象，首度收購卵片，3、4月共收購共收購9萬3783片，每片3元；５月6日（星期一）、9日（星期四）兩天，全縣共收購1萬1390片，彰化市貢獻最多，占1萬1084片。

蘇啟懷說，因荔枝椿象攻陷全台，數量如天文數字，縣府配合防檢局防治政策，5月起全縣展開第二階段噴藥外，也延長收購兩個月，到6月底截止，每周一和周四在各鄉鎮市公所收購。每片收購價格提高為5元是很大誘因，前幾天雖常下雨，不少果農仍利用雨停時，動手摘取卵片。

彰化市公所農業課長李逢時說，6、9日兩天有多名果農提著一大袋卵片到市公所，農業課總動員清點，繳交卵片數量第一名是4809片，第二名3417片。

李逢時說，果農靠摘取椿象卵片輕鬆賺進1、2萬多元，消息傳開，讓其他果農心動，紛紛入摘取卵片。聽說有人在自己的果園摘不到卵片，跑到鄰近芬園鄉荔枝、龍眼果園摘，下周一（13日）拿卵片到市公所換錢的人應會更多。

台中區農業改良場作物環境科于逸知博士說，每隻母荔枝椿象1年可產卵10次，每次產卵10至14顆，以12顆最多，會排列成片狀，專家推估每摘1片（葉），第二年可減少約1000隻荔枝椿象，摘取卵片是有 實質效果、具有意義的防治措施之一，政府高價鼓勵摘除卵片，值得肯定。

今年初因氣候高溫、雨水不足，荔枝、龍眼開花率很差，果農形容是「60年來最慘的一年」。彰化市農會總幹事林毓源說，荔枝、龍眼收成平均只有一成多，不少果農放棄採收，也懶得噴藥管理，明年恐再度出現荔枝椿象大爆發，防檢局提高卵片收購價格，應能提高果農摘取意願。

「摘取卵片要避免被荔枝椿象噴出的汁液灼傷，先用竹子撥動枝葉，荔枝椿象受到驚擾，反射性噴出毒液後，就可放心摘取有蟲卵的葉片。」林毓源說，一天摘取1、2百片是很輕鬆，就有500元到1000元收入，農會積極宣導2個果樹產銷班農民，不要放棄管理。