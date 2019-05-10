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1班12童發燒請假 師怕報告寫不完拜託家長「封口」

影／昔日重批 郭台銘今造訪博士雞排初體驗

2019-05-10 20:42聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

鴻海董事長郭台銘今晚臨時造訪「博士雞排」潭子店拜訪宋耿郎，吸引許多民眾圍觀，現場民眾爭相與郭董拍照、簽名，並高喊「郭董選總統、救台灣！」

宋耿郎2013年頂著「政治大學博士生」光環，放棄月薪5萬多元工作，返回豐原老家賣雞排；結果被郭台銘批評浪費資源，認為國高中學歷的人就能炸雞排，不需要唸到博士班。被郭董開罵之後，宋耿郎反因為搭上郭董大名，讓博士雞排店聲名大噪，他特別「感謝郭董指教」。後來創業成功，他還將創業心得出版成冊。

鴻海董事長郭台銘（右）在台中行程滿檔，造訪「博士雞排」潭子店拜訪宋耿郎，並親手體...
鴻海董事長郭台銘（右）在台中行程滿檔，造訪「博士雞排」潭子店拜訪宋耿郎，並親手體驗炸雞排給民眾品嘗。記者黃仲裕／攝影
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鴻海董事長郭台銘（右）在台中行程滿檔，造訪「博士雞排」潭子店拜訪宋耿郎（左），兩...
鴻海董事長郭台銘（右）在台中行程滿檔，造訪「博士雞排」潭子店拜訪宋耿郎（左），兩人握手致意，吸引許多民眾圍觀。記者黃仲裕／攝影
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鴻海董事長郭台銘（左）今晚到「博士雞排」潭子店，跟老闆宋耿郎（右）學炸雞排。記者...
鴻海董事長郭台銘（左）今晚到「博士雞排」潭子店，跟老闆宋耿郎（右）學炸雞排。記者黃仲裕／攝影
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鴻海董事長郭台銘（左）今晚到「博士雞排」潭子店，跟老闆宋耿郎（右）學炸雞排。記者...
鴻海董事長郭台銘（左）今晚到「博士雞排」潭子店，跟老闆宋耿郎（右）學炸雞排。記者黃仲裕／攝影
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郭董郭台銘創業
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