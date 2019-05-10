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時代力量美女提當選無效敗訴 她要投入明年初立委選舉

2019-05-10 17:07聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

時代力量台中市議員候選人吳佩芸，以9票輸給民進黨老將何文海，吳佩芸去年底對何文海提起當選無效、並聲請驗票，台中地院歷經6次開庭勘驗清點結果，查出吳佩芸的票數為1萬1558票、何文海為1萬1566票，何的票比吳多出8票，今天判決吳敗訴，20日內得上訴。

法官駁回吳佩芸提起的當選無效後，吳佩芸表示將等收到判決書，再決定上訴，並表示她不放棄政治這條路，今後將繼續走下去；立委徐永明表示吳有意投入明年初的立委選舉，目前該黨還在討論中。

台中地院行政庭長楊文廣表示，該院107年度選字第6號當選無效事件，吳佩芸主張何文海第3屆台中市南屯區市議員當選無效，並無理由，判決駁回。

楊文廣說，依第3屆台中市南屯區市議員選舉公告結果，吳佩芸得票數為1萬1546票，何文海得票數為1萬1555票，吳佩芸認何文海當選票數不實，足以影響選舉結果，而提起本件訴訟。

台中地院於108年2月12日至14日在本院七樓大禮堂進行司法驗票，吳之無爭議有效票為1萬1521張，何之無爭議有效票為1萬1514張。雙方共挑選出爭議票119張，經承審合議庭認定爭議票中有37張為吳的有效票、52張為何的有效票，其餘為無效票或屬其他選候人之有效票。

經勘驗清點結果，吳佩芸的有效票應為1萬1558票（計算式：11521＋37＝11558），何文海的有效票為1萬1566票（計算式：11514＋52＝11566），何文海的票數尚比吳佩芸多8票，並不足以影響選舉結果。

時代力量台中市議員候選人吳佩芸（圖中），以9票輸給老將何文海，去年底對何文海提起...
時代力量台中市議員候選人吳佩芸（圖中），以9票輸給老將何文海，去年底對何文海提起當選無效，台中地院今天判決吳敗訴，20日內得上訴。記者白錫鏗／攝影
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