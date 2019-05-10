中興新村私人文資老建築 報南投文化局核准修復

2019-05-10 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



南投中興分局旁有一棟造型獨特的私人建築物，目前正進行修復計畫，由於是屬於縣府列管的文資保護建築物，目前已報准開始重新修復，希望能還原其60多年的原樣，喚回當地居民的美好回憶。

南投文化局指出，是前省府中興新村內的標誌性作品，由台灣女建築師修澤蘭女士所設計建造的「台灣新生報辦事處」（原館），不僅是少數台灣表現主義代表人物，作品以復古主義的經典作品陽明山中山樓最出名，1956年到1970年間，修澤蘭不但參與省府建築設計，更在村內留有國立中興高級中學科學樓（毀於921地震）及目前僅存的這座建築物。

原建築物過去一度是台灣新生報、第一銀行的辦事處，精省後一度成為耶斯列花園餐廳及後續餐廳的所在地，即使多次換手經營，卻仍保留原有的建築特色，有著紅磚上白色水泥色的牆面，過去加入特別螺旋狀的窗型，有白色的小圍籬和美麗的小花園，最近正報請南投文化局同意修復中，但產權及所有權已過戶給私人所有。