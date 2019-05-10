9票落選提當選無效之訴 吳佩芸敗訴

2019-05-10 16:36 中央社 台中10日電



時代力量籍台中市議員候選人吳佩芸去年以9票之差落選，她對市議員當選人何文海提出當選無效訴訟，台中地方法院今天宣判，原告之訴駁回，全案可上訴。

台中市第7選區（南屯區）市議員選舉共有候選人7人，應選4席，民進黨籍何文海以1萬1555票當選，時代力量吳佩芸獲得1萬1546票，以9票差距落選。吳佩芸提起當選無效之訴。