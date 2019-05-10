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中火放流水超標被罰 台中環保局：已繳清2千萬罰鍰

2019-05-10 13:33中央社 台中10日電

台中市環保局今天指出，中火已依規繳清2000萬元罰鍰，前兩次罰鍰也已繳納。圖／台...
台中市環保局今天指出，中火已依規繳清2000萬元罰鍰，前兩次罰鍰也已繳納。圖／台中市環保局提供
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台中火力發電廠放流水3次超標台中市政府環保局連續開罰，第3次罰鍰高達新台幣2000萬元。台中市環保局今天指出，中火已依規繳清2000萬元罰鍰，前兩次罰鍰也已繳納。

台中市環保局表示，依照規定，中火各發電機組放流水的硝酸鹽氮濃度須低於50毫克／公升。今年1月起，於3個月內連續查獲中火廢水中的硝酸鹽氮3次超標，分別為68.9毫克／公升、91.6毫克／公升、105毫克／公升，水污染情節重大。

環保局指出，依照違規情節輕重，陸續開罰26萬4000元、301萬2000元，以及最高上限罰款2000萬元罰鍰，並督促中火限期提送改善計畫書，加速改善作業，展現捍衛市民健康的決心。

這項創下國營事業因污染違反環保法規被開罰最高紀錄的案件，環保局證實，中火前兩次罰款已於期限內全數繳納，而2000萬元的罰鍰也於8日透過台灣銀行梧棲分行全數繳清。後續將要求中火依照核定的計畫書加速改善作業，執行天數由90天縮減為60天。

環保局表示，查驗合格前，中火1至4號機組至少降載50%；7月起，更需按季執行放流口下游水體生態調查與監測。環保局也將持續查驗廢水水質，若違規將繼續重罰。

中市府指出，會繼續在固定、移動、逸散等污染源多管齊下嚴格管制，並以嚴懲重罰方式嚇阻及督促相關人士或工廠單位，務必持續改善空氣品質，不會鬆懈。

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