影／盧秀燕聘花博石虎 首要任務很有挑戰

2019-05-10 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中花博落幕後，花博吉祥物「石虎家族與歐米馬」通過面試，今受聘擔任台中市城市吉祥物。台中市長盧秀燕上午頒發證書與職章，盧秀燕派出的首要任務，要石虎家族與歐米馬去拜會台中市議會議長、副議長與各黨團，爭取追加減預算過關。

台中花博吉祥物有「石虎家族」虎爸、虎媽、樂虎、來虎與歐米馬，花博期間受到熱烈歡迎；台中花博落幕後，這5隻吉祥物通過盧秀燕面試，受聘成為台中市城市吉祥物，辦公室設在台中市新聞局，成為城市形象代言人。

盧秀燕今早正式頒發聘書、職員證與職章，5隻吉祥物在盧秀燕的見證下，舉右手宣誓就職；盧秀燕交代兩項任務，第一市府編列追加減預算，包含托育補助、老人健保補助與敬老愛心卡補助等項目，要求吉祥物分別去拜會議長、副議長、各黨團，爭取順利過關。

盧秀燕的第二項任務，就是台中市7、8月要舉辦台中購物節，來台中消費有機會抽中豪宅、名車等大獎，盧秀燕要求石虎家族與歐米馬，對外宣傳、行銷購物節活動，為台中創造人進來、貨出去、台中發大財的機會。

盧秀燕在交代任務時，吉祥物表現逗趣，虎爸、虎媽不斷手牽手曬恩愛，樂虎摸肚皮覺得餓，來虎也分心與歐米馬打成一片。盧秀燕還停下來交代，表現好會增加糕餅與食物，表現不好也會有處罰。