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清境高空觀景步道二期工程 趕工盼8月底啟用

2019-05-09 21:53聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣清境高空景觀步道前年啟用，成功結合觀光與交通功能。第二期工程原訂4月底完工，但為了增加景觀效能，路線變更從清境農場跨越青青草原，因為要跨越合歡山公路今天取得公路總局同意跨越路權，希望趕工在8月底啟用。

清境高空觀景步道前年5月啟用，沿著合歡山公路外緣設計高空觀景步道，可欣賞中央山脈群峰並觀賞腳下綿羊在山坡覓食，吸引許多遊客。而前年啟用的第一期工程，從清境國民賓館至青青草原南票口全長1.2公里，第二期工程則從南票口延伸到北票口長度800公尺，景觀視野更完整，讓許多遊客相當期待。

觀光處副處長林秀梅說，合歡山公路蜿蜒狹窄，幾乎沒有路肩可供行人通行，以往遊客走在合歡山公路，遊覽車幾乎和行人貼身而過。觀景步道第一期完工後，行人安全提升不少。而二期步道往山區延伸，可讓青青草原這個熱門路段，人車完全分隔，更不用擔心行人安全。

而第二期工程原本路線採公路外緣規畫，但和清境農場討論後，為了增加景觀效能和青青草原結合，因此變更從中段跨越合歡山公路，從青青草原銜接到北票口。因為路線變更和台電配合纜線地下化，工程因此延後，目前進度完成85％。因為要觀景步道要跨越公路需要向公路總局申請路權，而公路總局今天已經回文同意路權使用。

二期工程路線變更和青青草原結合，完工後遊客行走觀景步道，不用擔心安全，而且視野更為寬闊，可欣賞高山和草原美景，為清境營造更好的觀光旅遊環境。

清境高空觀景步道二期工程變更路線，跨越台14甲線進入清境農場青青草原，讓交通更安...
清境高空觀景步道二期工程變更路線，跨越台14甲線進入清境農場青青草原，讓交通更安全。圖／南投縣政府提供
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清境高空觀景步道二期工程變更路線，跨越台14甲線進入清境農場青青草原，讓交通更安...
清境高空觀景步道二期工程變更路線，跨越台14甲線進入清境農場青青草原，讓交通更安全。圖／南投縣政府提供
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清境高空觀景步道二期工程變更路線，跨越台14甲線進入清境農場青青草原，讓交通更安全。圖／南投縣政府提供
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清境合歡山路權
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