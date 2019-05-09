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重視口腔保健！兒童潔牙辦比賽 老人假牙彰縣補助2億

2019-05-09 20:33聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣政府與彰化縣牙醫師公會今天在彰化市南郭國小舉辦全國國小學童潔牙觀摩-彰化地區預賽」，彰化縣政府除了重視學童牙齒口腔保健，今年也編列2億元繼續假牙補助，65歲以上可申請補助，今年約有6500人名額，最高一人可補助4萬元。

全國國小學童潔牙觀摩彰化地區預賽共有25所國小口腔小尖兵參加，優勝團隊將代表彰化縣參加9月27日全國潔牙比賽總決賽。

彰化縣長王惠美表示，比賽將選出牙齒最漂亮、最會刷牙的小朋友，希望讓孩子從小就建立一個好的口腔的常識觀念，並從學校開始做起，不論是小朋友、老師或是家長都能夠有健康的概念，讓大家都能有一口潔白的牙齒，更有自信的學習。

彰化縣牙醫師公會理事長陳信利表示，口腔健康是身體保健的第一道關卡，此次比賽是考驗小朋友口腔衛生知識、使用牙線及刷牙的技巧，再以牙菌斑顯示劑檢測潔牙是否確實完整，最後由牙醫師對口腔衛生作綜合評比。

縣府除了辦理幼兒園學童整合式健康篩檢及塗氟服務、國小學童齒溝封填防蛀巡迴服務計畫、萬人健檢口腔黏膜篩檢，65歲以上銀髮族也可申請補助裝假牙，今年編列2億元補助，約有6500人名額，民眾可向縣府社會處申請，若無法排到今年補助，登記者也可明年優先辦理。

彰化縣政府與彰化縣牙醫師公會今天在彰化市南郭國小舉辦全國國小學童潔牙觀摩-彰化地...
彰化縣政府與彰化縣牙醫師公會今天在彰化市南郭國小舉辦全國國小學童潔牙觀摩-彰化地區預賽」，優勝團隊將代表彰化縣參加全國潔牙比賽總決賽。記者林宛諭／攝影
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