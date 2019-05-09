「零撲殺」後人狗更對立 地方官員批中央漠視

2019-05-09 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



中部最近流浪狗問題嚴重，台中景點鰲峰山公園、鬼洞等處野狗成群，常追逐幼童、機車騎士導致受傷，彰化還有車遭流浪狗毀損，貓被成群狗啃咬分屍的影片流出，但彰化縣唯一的收容所最近數量驟增，目前只剩3個位置，若額滿將增設組合式狗籠，工作人員也很頭大。

「過去犧牲的流浪狗都白犧牲了」有地方官員痛批，動保法修法執行「零撲殺」，街頭流浪狗暴增，收容認養問題周而復始未解，各縣市人狗衝突更多，但未見中央單位回應與實際作為。

彰化在員林的動物收容所最高僅可容納161隻，最近因流浪狗攻擊多，清潔隊出動捕捉，收容犬隻增加，但有誘捕影片流出，畫面中抓到的狗恐怕是親人犬隻，並非攻擊人的流浪狗。

彰化過去為減輕收容所壓力，每周2天出動流浪狗巡迴車到八大分局區定時定點推廣，平均一年約有50多隻狗出養，但縣府動防所但評估效益有限，巡迴車定點服務將到這個月底止，往後配合重大活動才會出動車輛。

彰縣府評估去年試辦「浪狗有家愛心計畫」成效不錯，有74隻狗被收養，今年編100萬元預算繼續執行，動防所長董孟治指出，收容所會挑選較無被認養可能的犬隻讓愛心民眾帶回養到終老，縣府補助飼料、醫療及場所管理費用等8千元，但愛心民眾須經評估飼養環境與經驗核可才能領養。

彰化縣在員林市阿寶坑的流浪犬收容中心早已飽和，縣府原決定在溪州公園旁興建「可愛動物園區」取代，推動流浪犬認養，但民眾擔心噪音及傳染疾病極力反對最後破局。而台中南屯動物之家只能收容500隻，零撲殺政策上路後仍經常客滿，市府另新建后里動物之家，預計明年底啟用，可再增加500隻收容量。