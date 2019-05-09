彰縣議會無黨團結聯盟成立 顏清標妙語如珠

2019-05-09 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣議會無黨團結聯盟今日在議會舉行成立聯誼大會，全國無黨團結聯盟榮譽主席大甲鎮瀾宮董事長顏清標也列席，被問及國民黨與民進黨黨內初選激烈的看法，顏清標說「好事多磨，兩黨現在都還很亂啦」，初選結果尚未出來，還不用這麼早表態，未來看誰出線，再來看要支持誰。

彰化縣議會第19屆無黨團結聯盟今天在議會新會館舉行聯誼大會，由彰化縣議員吳淑娟擔任會長，副會長為張雪如議員、林宗翰、郭燕陵，成員有蕭淑芬、林茂明、陳重嘉、張春洋、陳銌銌、李寶銀、洪柏葳及蔡家豪等共12名議員，並有彰化縣議會議長謝典林、副議長許原龍、彰化縣長王惠美、無黨團結聯盟主席林炳坤、榮譽主席顏清標、謝言信謝林玉鶯文教基金會執行長謝衣鳳、國民黨團書記長劉淑芳議員、議員張瀚天等人與會。

顏清標被媒體問到對兩黨初選看法，顏清標說，兩黨現在都還很亂啦，參選人很多都是好朋友、老朋友，初選都還沒選出來，他就不用這麼早表態，好事多磨，國民黨現在都還沒整合好，如果是要全民調都尊重，我們無黨的，那是他們的事，不用管人家那麼多，未來看誰出線，再來看要支持誰。

標哥顏清標致詞時也幽默感十足，說大甲媽鑾轎到副議長許原龍那裡「出來時都很晚了，看起來還是彰化最熱情」，引起大家哈哈大笑。

顏清標說，無黨籍在立法院本來就是弱勢代言人，無黨的選舉都很艱辛啦，今天到彰化縣議會看到無黨有12人，比他們當時人還多，不過大家一樣要互相尊重，就是監督政府，對於地方有急迫性的、合理的建設都應支持，府會要和諧。

吳淑娟說，他們未來會為鄉親、地方謀福利，也將秉持理念奮戰，理性問政、理性監督縣政，共同創造美好彰化。

謝典林說，無黨團結聯盟扮演重要角色，不屬於任何政黨，不分藍綠，有一個共識就是只要是為彰化縣民好、對彰化只要有利的事情，他們都會全力支持、嚴格把關。