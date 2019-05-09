南投縣衛生所護理人員高資低用 將全部調升為護理師

2019-05-09 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣鄉鎮市衛生所共有120名護理人員，但只有26人以護理師任用，其餘雖有護理師證照，只能以護士資格任用，南投縣副縣長陳正昇說，為了鼓勵公衛安全第一線尖兵，全縣衛生所公衛人員編制全部調升為護理師，自5月12日正式生效，以解決高資低用問題強化士氣，提高衛生行政服務品質。

陳正昇說，衛生局所人員是公共衛生領域的尖兵，也是縣民健康的守護者，陳副縣長說，從事「社區衛生護理」之公衛人員在各個護理領域當中，扮演著獨特與極具挑戰性之角色。

衛生所護理人員與其他護理領域不同，服務的對象較廣，包含個人、家庭、團體及社區，主要任務是促進及保護縣民的健康，也有別於醫院的臨床工作，因此公衛人員的工作更具獨立性、複雜性及挑戰性。

不過，南投縣衛生所編制員額120名公共衛生護理人員，僅26人以護理師任用，其餘雖具有護理師證照，仍以護士職缺任用，形成了高資低用的問題，縣長林明溱看到了大家的努力，特別克服縣府財政困難，指示編足經費預算，務必完成全面以護理師任用之任務，以強化公共衛生人員士氣，經過一番努力，這個目標終於實現，5月12日是國際護師節，這項任命也將在12日生效，送給護理師大禮，期許他們能繼續充實自己，繼續為縣民的健康把關。