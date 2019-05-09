南投縣衛生所護理人員高資低用 將全部調升為護理師
南投縣鄉鎮市衛生所共有120名護理人員，但只有26人以護理師任用，其餘雖有護理師證照，只能以護士資格任用，南投縣副縣長陳正昇說，為了鼓勵公衛安全第一線尖兵，全縣衛生所公衛人員編制全部調升為護理師，自5月12日正式生效，以解決高資低用問題強化士氣，提高衛生行政服務品質。
陳正昇說，衛生局所人員是公共衛生領域的尖兵，也是縣民健康的守護者，陳副縣長說，從事「社區衛生護理」之公衛人員在各個護理領域當中，扮演著獨特與極具挑戰性之角色。
衛生所護理人員與其他護理領域不同，服務的對象較廣，包含個人、家庭、團體及社區，主要任務是促進及保護縣民的健康，也有別於醫院的臨床工作，因此公衛人員的工作更具獨立性、複雜性及挑戰性。
不過，南投縣衛生所編制員額120名公共衛生護理人員，僅26人以護理師任用，其餘雖具有護理師證照，仍以護士職缺任用，形成了高資低用的問題，縣長林明溱看到了大家的努力，特別克服縣府財政困難，指示編足經費預算，務必完成全面以護理師任用之任務，以強化公共衛生人員士氣，經過一番努力，這個目標終於實現，5月12日是國際護師節，這項任命也將在12日生效，送給護理師大禮，期許他們能繼續充實自己，繼續為縣民的健康把關。
南投縣政府也表揚績優護理人員14名、保健業務考核前三名之衛生所護理長，另南投縣衛生局業務考評成果豐碩，「衛生保健類」在全國分組中獲得六項第一，「醫政業務」也獲得分組第一名，另外「心理口腔業務」、「食品藥物業務」及「防疫業務」也獲得分組第二名，衛生局總成績在全國分組榮獲分組第二名等佳績。
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