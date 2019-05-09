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台中廢輪胎廠大火撲滅 市府查農損、水汙

2019-05-09 13:03聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市后里區月眉路一家廢輪胎廠大火，火勢今天清晨4點多撲滅，這場火警遠在市區都聞得到橡膠燃燒的塑膠味。台中市議員賴朝國、陳本添今在議會質詢，要求追查大火造成的農損與水汙染，市府表示已開始採樣監測，若水質有重金屬汙染將再開罰，若調查有農損，也將向廠商求償。

后里這家廢輪胎廠前天下午失火，橡膠焚燒產生大量濃煙，現場黑煙直竄天際，濃煙也影響全市空氣品質，市府已宣布開罰500萬元。議員賴朝國說，濃煙伴隨大量落塵，擔心對周邊的農作物造成汙染，市府有沒有監控稽查？

議員陳本添說，除了農作物，廢輪胎焚燒後的粉塵掉落到河川，會不會汙染水質？尤其后里有座沒有頂蓋的淨水廠，農民發現取水口附近都是黑色的粉塵覆蓋，讓人很擔心，要求加強稽查。

台中市副市長楊瓊瓔說，今天清晨3、4點火勢已撲滅，農業局第一時間已展開調查，如果有造成農損，市府會代為向該公司求償；周邊水質也開始檢測，不排除進一步開罰。

台中市農業局表示，昨天會同農委會農業試驗所丶農業藥物毒物試驗所丶臺中區農業改良場丶農糧署中區分署、后里區公所等單位，在風向吹往南方的0-6公里區域進行抽樣並送檢，但水稻區依規定等結穗後再採樣送檢，如果農作物遭到汙染，將管控流向。

台中市環保局表示，火災發生後，市府已抽樣周邊河川上中下游的水質，目前在溫度、PH值都沒有問題，但重金屬與有機物檢測要等1周才有結果，未來若發現有水質污染，最高可開罰300萬元。

台中市后里區廢輪胎廠大火清晨撲滅，議員要求追查農損與水汙染，為市民健康把關。記者...
台中市后里區廢輪胎廠大火清晨撲滅，議員要求追查農損與水汙染，為市民健康把關。記者洪敬浤／攝影
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台中市大火農民
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