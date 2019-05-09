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被封種樹董事長 賴水和獲全球熱愛生命獎章

2019-05-09 11:22聯合報 記者許玉娟╱即時報導

周大觀文教基金會倡導「熱愛生命」，鼓勵在各領域有具體作為，足以實踐事蹟者參與「全球熱愛生命獎章」甄選；和準工業有限公司董事長賴水和透過種樹盡孝、回饋社會，推動生命教育，從全球推薦2,723位候選人中脫穎而出，榮獲2019年第22屆全球熱愛生命獎章。

周大觀文教基金會昨在賴水和母校南投縣中興高中國際演講廳舉行頒獎儀式，傳承熱愛生命理念。

賴水和說，種樹不只救地球，也救了自己。他回憶有次上大雪山參加活動，回程時車行駛在下坡路段突然煞車失靈，一路滑下山谷，眼看就要失速墜毀，突然看到一棵大樹橫在滑坡上，適時阻擋失控車體，也因為那棵樹及時營救，讓面臨生死危機的他得以逃過劫難。

「當下腦海中閃過一個念頭，直覺是因為種了成千上萬的樹，是那些樹在回報我。」他強調，大半輩子為了種樹付出無數心血，樹應該都點滴在心頭，所以在生死關頭挽回了他的性命，「其實樹也是懂得感恩圖報的」。

周大觀文教基金會副秘書長蔡潔玲表示，賴水和為讓母親天天吸收芬多精，特別在和準林場遍植國寶樹-肖楠，為永續提倡「慾望少一點，愛地球多一點」，毅然決然把公司多年累積下來的6千多萬元盈餘，買下7公頃廢棄山坡，全家、全公司總動員陪伴母親種樹，18年如一日。

林場內由肖楠、牛樟、扁柏、土肉桂、沉香木等樹林形成的國寶級森林，如同抗癌小詩人周大觀在《種樹》乙詩所述：「一代一代種下去……長出一座健康的森林，長出一座愛的森林，長出一座希望的森林。」

她說，最難能可貴的是，賴水和把這片健康、希望與愛的森林，命名「和準林場生命教育基地」並對外開放，透過各種方式，分享種樹的七大理由：綠化森林、美化環境、水土保持、製造芬多精、調節氣候、注重環保、愛護地球等，被譽為「種樹董事長」，榮獲「第22屆全球熱愛生命獎章」實至名歸。

與會貴賓及全球熱愛生命獎章得主賴水和與中興高中師生合影留念。圖/主辦單位提供
與會貴賓及全球熱愛生命獎章得主賴水和與中興高中師生合影留念。圖/主辦單位提供
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賴水和榮獲2019年第22屆全球熱愛生命獎章，與中興高中學弟妹分享種樹愛地球理念...
賴水和榮獲2019年第22屆全球熱愛生命獎章，與中興高中學弟妹分享種樹愛地球理念。圖/主辦單位提供
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光榮國小校長沈春木(左一)、許淑華立委辦公室主任黃書杭(左二)、中興高中校長張瑞...
光榮國小校長沈春木(左一)、許淑華立委辦公室主任黃書杭(左二)、中興高中校長張瑞杰(左三)、周大觀文教基金會創辦人周進華，及南投縣教育處特教科科長葉怡伶(右一)、周大觀文教基金會副董事長賴建川(右二)頒獎肯定種樹董事長賴水和(右四)。圖/主辦單位提供
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