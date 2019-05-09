亂跑罰3萬！萬安演習月底登場 中市警六國語言齊發

2019-05-09 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



中部地區「萬安42號演習」30日下午登場，台中市警局也特別製作中、英、日、印尼、泰國、越南等6國語言的宣導海報，希望讓在台的外籍人士能夠瞭解防空演習的資訊，配合演習進行避難演習動作，以免誤觸法律規定，根據民防法規定，演習期間如有不聽從員警及民防人員指揮、勸導者，將視違規情形之輕重，可處罰3萬元以上15萬元以下罰鍰。

台中市第三警分局長陳武康表示，居安思危，多一分演練，少一分傷亡。近來外籍人士來台日益頻繁，日前國際機構針對各國人士調查，台灣勇奪宜居國家第1名殊榮，中市也躋身國際級宜居城市之列，本次萬安演習警方並製作中英文版及六國語言版宣傳海報及宣導單，讓外籍人士能充分了解防空演習資訊，避免外籍人士因誤解不小心違反台灣相關法律規定。

第三警分局指出，今年中部地區軍民聯合防空(萬安42號)演習將在30日（週四）下午1時30分至2時實施演練，演習將採有預告、同時段方式，在晝間實施30分鐘的「防情傳遞」、「警報發放」、「人車疏散」、「交通管制」及「戰災救護」等實作演練，並驗證民防人力支援效能與防空疏散避難設施容量；另萬安演習將發送「空中威脅告警系統」行動電話簡訊通知，以提醒民眾配合管制作為集相關事項避難措施。