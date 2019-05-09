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亂跑罰3萬！萬安演習月底登場 中市警六國語言齊發

2019-05-09 10:45聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

中部地區「萬安42號演習」30日下午登場，台中市警局也特別製作中、英、日、印尼、泰國、越南等6國語言的宣導海報，希望讓在台的外籍人士能夠瞭解防空演習的資訊，配合演習進行避難演習動作，以免誤觸法律規定，根據民防法規定，演習期間如有不聽從員警及民防人員指揮、勸導者，將視違規情形之輕重，可處罰3萬元以上15萬元以下罰鍰。

台中市第三警分局長陳武康表示，居安思危，多一分演練，少一分傷亡。近來外籍人士來台日益頻繁，日前國際機構針對各國人士調查，台灣勇奪宜居國家第1名殊榮，中市也躋身國際級宜居城市之列，本次萬安演習警方並製作中英文版及六國語言版宣傳海報及宣導單，讓外籍人士能充分了解防空演習資訊，避免外籍人士因誤解不小心違反台灣相關法律規定。

第三警分局指出，今年中部地區軍民聯合防空(萬安42號)演習將在30日（週四）下午1時30分至2時實施演練，演習將採有預告、同時段方式，在晝間實施30分鐘的「防情傳遞」、「警報發放」、「人車疏散」、「交通管制」及「戰災救護」等實作演練，並驗證民防人力支援效能與防空疏散避難設施容量；另萬安演習將發送「空中威脅告警系統」行動電話簡訊通知，以提醒民眾配合管制作為集相關事項避難措施。

第三警分局表示，昨天召開萬安42號演習協調會及戰災救護演練各單位配合事項，由分局長陳武康主持，邀集台電、台水、欣中瓦斯、中華電信、台中憲兵隊及轄內東區、南區各行政機關、大學院校、中小學、金融機構、購物商場、公司團體等及義警、民防協勤單位代表與會協調；共同參與討論本次萬安42號演習期間各單位提供民眾避難之防空避難設施維護及協助運用各類廣告看板、網路、通訊軟體、海報宣傳單等媒體擴大宣導層面宣導民眾周知等事宜。

中部地區萬安42號演習將在30日登場，台中市警局製作有6國語言的宣導海報，讓在台...
中部地區萬安42號演習將在30日登場，台中市警局製作有6國語言的宣導海報，讓在台外籍人士在演習期間能配合避難演練，避免受罰。圖／第三警分局提供
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台中市第三警分局昨天召開萬安42號演習協調會，邀請台電等各單位參與。圖／第三警分...
台中市第三警分局昨天召開萬安42號演習協調會，邀請台電等各單位參與。圖／第三警分局提供
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中部地區萬安42號演習將在30日登場，台中市警局製作有6國語言的宣導海報，讓在台...
中部地區萬安42號演習將在30日登場，台中市警局製作有6國語言的宣導海報，讓在台外籍人士在演習期間能配合避難演練，避免受罰。圖／第三警分局提供
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萬安演習台中市
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