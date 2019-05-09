親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

土耳其輸不起：伊斯坦堡大選如何「取消重來」？

管不住嘴至少要關麥克風 一句話變黑的不只蔣萬安…

「借的書比賣的多」 稻田裡獨立書店暫熄燈

2019-05-09 08:16聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市烏日區溪尾里被稻田包圍的羅布森書蟲房，是國內少數在連鎖、網路書店夾擊下還存活的獨立書店，老闆汪世旭拿出「愛書成痴的傻瓜精神」投入7000多萬元，店內「借的書比賣的還多」，並承諾「十年不關」。經營近6年的羅布森書蟲房近期宣布休店1個多月，預計6月7日重新營業，營業時間調整為每周五、六、日。

汪世旭說，休息是為了走更遠的路，十年不關的承諾不改，羅布森書蟲房店休到6月6日，「稍稍偷懶休息一下」，尋回初衷、儲備更多能量，近期內部討論調整經營型，凝聚更多的力量，更好的利他想法，讓閱讀有更多的想像空間，為偏鄉小書店覓得真正的價值。

羅布森書蟲房位於中彰投三縣市交界的溪尾里，當地以生產稻米聞名，位處偏遠，交通不便，業者汪世旭本業做曲型樓梯升降椅，原本為降低成本在此地蓋工廠，接觸居民後發現，偏鄉新住民、隔代教養家庭多，孩子親近書本的機會不多，他轉念開書店，提升偏鄉的讀書風氣，也一圓他開書店的夢想。

汪世旭說，羅布森書蟲房經營不易，當初找了十家書籍經銷商，因位處偏遠，只有一家願意合作，運費進價遠高於同業，但他還是堅持下來；店內結合書香、咖啡香，選書以「台灣美好事物」為主體，並播放台灣歌謠，他鼓勵顧客來此看書，「店裡的低銷是一本書」，不一定要花錢買書，也歡迎借書待上一整天。

汪世旭指出，羅布森書蟲房特色「借的書比賣的還多」，書店僅販售1200冊，卻有近8000冊藏書可供外借，借書不用錢，並且和台中市立圖書館合作，可在中市市圖任一分館還書，店外也設有夜不設防的「書待址」，方便還書，至今還有近2000本書借出。

台中市烏日區溪尾里羅布森書蟲房獨立書店特色為「借的書比賣的還多」，要讓偏鄉飄書香...
台中市烏日區溪尾里羅布森書蟲房獨立書店特色為「借的書比賣的還多」，要讓偏鄉飄書香。記者趙容萱／攝影
分享
台中市烏日區溪尾里羅布森書蟲房獨立書店特色為「借的書比賣的還多」，要讓偏鄉飄書香...
台中市烏日區溪尾里羅布森書蟲房獨立書店特色為「借的書比賣的還多」，要讓偏鄉飄書香。記者趙容萱／攝影
分享
台中市烏日區溪尾里羅布森書蟲房獨立書店門外設置的「書待址」，24小時開放，方便社...
台中市烏日區溪尾里羅布森書蟲房獨立書店門外設置的「書待址」，24小時開放，方便社區居民、遊客隨時可還書。記者趙容萱／攝影
分享
台中市烏日區溪尾里羅布森書蟲房獨立書店特色「借的書比賣的還多」，多達近8000冊...
台中市烏日區溪尾里羅布森書蟲房獨立書店特色「借的書比賣的還多」，多達近8000冊藏書可供外借。記者趙容萱／攝影
分享
汪世旭投入7000多萬元，在台中市烏日區溪尾里稻田中經營羅布森書蟲房獨立書店，承...
汪世旭投入7000多萬元，在台中市烏日區溪尾里稻田中經營羅布森書蟲房獨立書店，承諾「十年不關」，讓偏鄉飄書香。記者趙容萱／攝影
分享

偏鄉台中市圖書館
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

廢輪胎場火警累犯 居民憂公安 要求搬遷

2019-05-08 23:21

后里廢輪胎場頻火災 盧秀燕：撤照

2019-05-08 23:16

讓媽媽開心過母親節 草屯發2萬元生育津貼

2019-05-08 22:25

單親警爸為子女挺住 父兼母職感動慶母親節

2019-05-08 22:23

林佳龍密集下鄉 到彰化連趕4場 又允了一項工程

2019-05-08 22:16

盧秀燕試乘台中捷運綠線 明年底可望全線通車

2019-05-08 22:14

台中機場升格案 龍燕再度隔空交戰

2019-05-08 22:11

藤山步道是彰化縣人氣步道 停車一位難求將解決

2019-05-08 21:17

影／廖繼春千萬畫作放市府倉庫 議員：公帑當兒戲？

2019-05-08 19:04

龍、燕再吵台中機場升格 學者籲「先改善交通接駁」

2019-05-08 18:10

台中太平荔枝「貨出去」拚外銷大打科技戰

2019-05-08 17:40

草屯鎮人口止跌回升 連3個月正成長竟是靠這招

2019-05-08 17:39

中捷綠線進度83.53％ 通車時間「卡」在出入口

2019-05-08 17:28

50年古墓要評估才能遷葬 中市議員質疑行政效率差擾民

2019-05-08 16:21

中市里長補選傳綠內戰？ 民進黨罕澄清唯一支持陳雅惠

2019-05-08 14:28

母親節卡「爸爸，您辛苦了」 單親警激動、感動

2019-05-08 14:14

台中花博閉幕滿地垃圾 洪慈庸怒批后里被「放生」

2019-05-08 13:55

一車違停連開19張罰單 彰化警：常被檢舉路段多宣導

2019-05-08 13:54

影／盧秀燕視察捷運綠線 預告109年通車

2019-05-08 13:51

準公托七成漲價當家長提款機？ 中市府：已月補7400元

2019-05-08 13:34

林佳龍在彰化連趕4個行程 王惠美和陳素月柔性過招

2019-05-08 13:11

彰化根除C肝總動員 醫院外展門診追到洗腎室

2019-05-08 12:57

跟完大甲媽繞境迷途20天 Battle哥：繞境有很多食物

2019-05-08 12:36

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

陳其邁宣告橋科要來了 近千則留言讚「你才是高雄市長」

2019-05-08 19:19

台中花博閉幕滿地垃圾 洪慈庸怒批后里被「放生」

2019-05-08 13:55

板中男裙周 議員質詢校長「合適嗎？」

2019-05-08 17:38

林佳龍在彰化連趕4個行程 王惠美和陳素月柔性過招

2019-05-08 13:11

跟完大甲媽繞境迷途20天 Battle哥：繞境有很多食物

2019-05-08 12:36

藤山步道是彰化縣人氣步道 停車一位難求將解決

2019-05-08 21:17

1662線桃園後站到松山機場 5月29日開通

2019-05-08 12:28

哇！超級海陸牛肉麵 母親節請媽媽吃1碗就夠了

2019-05-08 11:58

草屯鎮人口止跌回升 連3個月正成長竟是靠這招

2019-05-08 17:39

網傳韓國瑜半年舉債400億 高市府：借新還舊

2019-05-08 21:56

中捷綠線進度83.53％ 通車時間「卡」在出入口

2019-05-08 17:28

他獨得2400萬回饋弱勢 基隆「金成功投注站」明送100個紅包

2019-05-08 19:45

影／海上漁船點點…檢舉濫捕魩仔近在眼前 官方你抓我跑

2019-05-08 11:40

雲林垃圾分類逾2成不合格 紙容器、生廚餘違規最多

2019-05-08 21:51

淡北道路環評5：5平手 退回專案小組再審

2019-05-08 17:22

新山水庫蓄滿1千萬噸基隆、汐止夏季不缺水 魏明谷滿意

2019-05-08 11:05

議員勸留高雄 韓國瑜允「會認真拚市政」

2019-05-08 10:24

議員質疑主秘是閨密？ 韓國瑜：不要這麼負面

2019-05-08 11:20

一車違停連開19張罰單 彰化警：常被檢舉路段多宣導

2019-05-08 13:54

影／淡北道路環評 侯友宜：為淡水人闢救命的路

2019-05-08 10:46

藏身60年的祕境！虎尾紅磚酒精槽將重現

2019-05-08 11:54

退休董事長回饋鄉里 新北金山分館免費學照護拿證照

2019-05-08 11:59

基隆壯觀里11社區每期漏水2萬多度 找到方法解決了

2019-05-08 13:34

影／南鐵東移爆強拆 詹順貴：再搞小動作2020恐失民心

2019-05-08 17:55

影／南鐵東移是賴清德「照妖鏡」？拒遷戶：到底急什麼

2019-05-08 17:10

談「真、假柯粉之爭」 柯文哲引用胡適名言

2019-05-08 19:08

龍、燕再吵台中機場升格 學者籲「先改善交通接駁」

2019-05-08 18:10

影／虎妮V.S韓國瑜面對面 推展高雄觀光

2019-05-08 16:42

開賣了！林內農會開發鳳梨入粽 好吃助消化獲好評

2019-05-08 15:17

淡北道路今闖關 藍綠都喊支持

2019-05-08 12:35

準公托七成漲價當家長提款機？ 中市府：已月補7400元

2019-05-08 13:34

拒絕武荖坑滑水道連署破6千 宜縣府急澄清無混凝土滑水道

2019-05-08 16:57

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

影／盧秀燕視察捷運綠線 預告109年通車

2019-05-08 13:51

影／海上國民外交 95名騎士10小時「騎」到石垣島

2019-05-08 19:18

烏來台車緊急搶修 新竹林管處預計16日可復駛

2019-05-08 21:51

影／他捐血娶到老婆 籲年輕人接棒一起做好事

2019-05-08 15:14

拖車司機見路有倒樹主動拖到旁 他讚：最美風景

2019-05-08 12:37

影／淡北道路環評遭退回再審 侯友宜：會再努力

2019-05-08 17:44

高市成立青年局 韓國瑜提條件局長不超過40歲

2019-05-08 21:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top