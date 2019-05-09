「借的書比賣的多」 稻田裡獨立書店暫熄燈

2019-05-09 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市烏日區溪尾里被稻田包圍的羅布森書蟲房，是國內少數在連鎖、網路書店夾擊下還存活的獨立書店，老闆汪世旭拿出「愛書成痴的傻瓜精神」投入7000多萬元，店內「借的書比賣的還多」，並承諾「十年不關」。經營近6年的羅布森書蟲房近期宣布休店1個多月，預計6月7日重新營業，營業時間調整為每周五、六、日。

汪世旭說，休息是為了走更遠的路，十年不關的承諾不改，羅布森書蟲房店休到6月6日，「稍稍偷懶休息一下」，尋回初衷、儲備更多能量，近期內部討論調整經營型，凝聚更多的力量，更好的利他想法，讓閱讀有更多的想像空間，為偏鄉小書店覓得真正的價值。

羅布森書蟲房位於中彰投三縣市交界的溪尾里，當地以生產稻米聞名，位處偏遠，交通不便，業者汪世旭本業做曲型樓梯升降椅，原本為降低成本在此地蓋工廠，接觸居民後發現，偏鄉新住民、隔代教養家庭多，孩子親近書本的機會不多，他轉念開書店，提升偏鄉的讀書風氣，也一圓他開書店的夢想。

汪世旭說，羅布森書蟲房經營不易，當初找了十家書籍經銷商，因位處偏遠，只有一家願意合作，運費進價遠高於同業，但他還是堅持下來；店內結合書香、咖啡香，選書以「台灣美好事物」為主體，並播放台灣歌謠，他鼓勵顧客來此看書，「店裡的低銷是一本書」，不一定要花錢買書，也歡迎借書待上一整天。