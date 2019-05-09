就是愛文青風！都市文青書店一家比一家潮

2019-05-09 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



閱讀方式改變，台灣傳統書店紛紛吹熄燈號，都市文青風書店卻一家家開、一家比一家潮，號稱「全球最美書店」之一的蔦屋書店台中旗艦店、還有被形容是「最豪華書店」的秀泰生活台中文心店「小書房」、打出「只供看書、不賣書」的樂樂書屋、益品書屋等，都往都市雲集，吸引民眾慕名前來，感受書香氛圍。

台中24年老字號獨立書店「東海書苑」上個月吹熄燈號，創辦人廖英良趕上潮流，在台中市台灣大道、秋紅谷對面新開一家很有文青風的書店「邊譜」，一進門處繽紛的書平台，搭配文青風咖啡吧台，二樓重視老派「重度讀者」，存放大量藏書。業者發現，這股文青風潮吸引年輕人前來，還有不少來客是去歌劇院，或逛完百貨公司，來書店坐坐。

李姓大型商場業者分析，新型文青新寵書店竄起，賣的是一種生活體驗、流行時尚，除了藏書豐富外，最大特質是具有特色，且營造舒適的閱讀環境，引為風潮、時尚，吸引粉絲「朝聖」，甚至成為打卡景點。

蔦屋書店業者安田秀敏以台中旗艦店為例，市調發現，台中七期的居民愛好生活美學、健康美容等議題，因此台中旗艦店的藏書以藝術類為主軸，在生活雜貨部份，也新增美妝品項，並且增加戶外閱讀空間，除了愛書人士，也吸引喜歡這種文青氛圍的民眾前來體驗。