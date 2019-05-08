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男子有主動脈瘤 中台灣第一例多重分支主動脈支架手術

2019-05-08 22:19聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣57歲張姓男子一年多前因胸痛、背痛難受，家人緊急送到員基醫院急診，醫師檢查是急性主動脈剝離，治療後出院，經門診追蹤，最近再查出原本的主動脈剝離形成主動脈瘤，醫師李中毅帶領醫療團隊花6個多小時的努力，完成中台灣第一例多重分支主動脈支架手術

「感謝員基醫療團隊的努力，讓我恢復健康，有重生的喜悅。」張男今天回到員基分享他罹患主動脈剝離一年後形成主動脈瘤的心情與如何恢復健康，他說，當他知道自己的主動脈瘤越來越大，需要開刀，內心很恐慌，幸好從手術前醫師的專業解釋，到手術後待在加護病房期間，護理師常給他加油打氣，感受到醫療團隊的愛心與專業，讓他不會恐懼。

員基外科部長暨心臟血管外科主任李中毅說，張姓患者個案是今年初在複合式手術室完成手術，出院已2個多月，患者日前接受術後電腦斷層追蹤，恢復狀況更加良好，完全沒內漏，各分支血流暢通，完全符合先前所計畫的狀況，手術正式宣告「成功」。

李中毅說，多重分支主動脈支架手術的重點，在於八成的主動脈被支架取代，而其中有四條重要的分支需要分別重建—包括往兩側腎臟，整個腸道以及腹腔內重要器官的動脈，像肝臟、胰臟、胃等，缺一不可，要處處小心。

張姓患者的主動脈瘤是從胸主動脈一路向下到腹主動脈，都有擴大的情形，中間沒有健康的部分可供支架支撐，無法再以簡單的支架手術完成，必須使用到主動脈支架中最複雜的多重分支主動脈支架。

「這項手術過程及步驟，比一般主動脈支架手術更困難。」李中毅說，醫療團隊的成熟度、技術及醫院設備都會影響手術的成功率；手術前，必須做很多準備，包括對動脈瘤精確的測量、手術過程的沙盤推演及與麻醉科團隊合作，當天麻醉科團隊也實施了第一例的腰椎引流術，讓病人免於半身癱瘓的風險。

圖片

員基外科部長暨心臟血管外科主任李中毅（右5），帶領團隊成功為張姓患者（右4），完...
員基外科部長暨心臟血管外科主任李中毅（右5），帶領團隊成功為張姓患者（右4），完成中台灣第一例多重分支主動脈支架手術。記者 何烱榮／攝影
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張姓男子（右）今天回到員基醫院，分享他罹患主動脈剝離一年後形成主動脈瘤的心情，及...
張姓男子（右）今天回到員基醫院，分享他罹患主動脈剝離一年後形成主動脈瘤的心情，及如何恢復健康與信心。記者何烱榮／攝影
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員基醫院院長李國維（右1）贈送花束，恭喜張姓男子恢復健康。記者何烱榮／攝影
員基醫院院長李國維（右1）贈送花束，恭喜張姓男子恢復健康。記者何烱榮／攝影
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