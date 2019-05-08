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林佳龍密集下鄉 到彰化連趕4場 又允了一項工程

2019-05-08 22:16聯合報 記者何烱榮、劉明岩／彰化報導

為了了解彰化鐵路高架化解的規劃內容，交通部長林佳龍（前排左二）、彰化縣長王惠美（...
為了了解彰化鐵路高架化解的規劃內容，交通部長林佳龍（前排左二）、彰化縣長王惠美（前排左一）等人實地到彰化火車站勘察。 記者劉明岩／攝影
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交通部長林佳龍密集下鄉，本月2日才到彰化承諾推動24億元的和美大肚溪橋工程，昨再到彰化連趕4場；縣長王惠美、彰化市長林世賢提出多項地方重大交通建設需求，林佳龍明確答應東彰道路南延段的二水路線改變方案，其餘僅說全力支持或避而不談。

林佳龍昨在彰化趕場，先了解東彰道路南段新闢工程，再到社頭鄉清水岩溫泉露營區「清水之森計畫」後續工程、與大村鄉聖瑤宮廣場「東彰道路北段」新闢工程，最後在彰化火車站會議室談市區鐵路高架化、停車場、地方旅遊環境營造等。

但多項交通建設與觀光發展計畫，唯一達成共識是東彰道路南延段的二水路線改變方案，原規畫是利用濁水溪堤岸都市計畫土地，縣府提出修正爭取外移到堤岸外的非都市計畫區，不必徵收土地；林佳龍說，很多縣市爭取建設像「衣服已穿好了，又要修改」，東彰道路南延段的二水路段改變後增加工程費1.56億元，交通部沒問題，但不能用修正計畫辦理，希望縣府提新計畫送審。

彰化市長林世賢爭取整合周邊台鐵站長宿舍、員工老舊宿舍群等，建置友善旅遊服務設施，提供彰化青年在地創業場域，結合創意市集帶動觀光人潮，需經費2千萬元；林佳龍說，應結合附近的鐵路舊宿舍做整體規畫。

林佳龍宿舍都市計畫
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