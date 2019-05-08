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彰化市鐵路高架化 中央地方合作加速辦理

2019-05-08 21:48中央社 彰化縣8日電

立法院交通委員會今天考察彰化縣，對於彰化市鐵路高架化，彰化縣長王惠美希望交通部、國發會儘速完成計畫案審查。交通部長林佳龍說，交通部非常支持，會加速審查辦理。

交通立委柯呈枋、陳素月、黃秀芳今天考察彰化地區交通建設，由交通部長林佳龍、彰化縣長王惠美陪同到高鐵田中站、清水岩溫泉露營區、大村鄉聖瑤宮、彰化火車站，了解東彰道路南段與北段工程、清水岩露營區「清水之森」計畫、彰化市鐵路高架化、停車場及地方旅遊環境營造計畫等內容。

林佳龍指東彰道路北段工程預計本月可開標，以加速達成台中彰化生活圈。用地費由中央補助新台幣4億500萬元，要再提高補助有困難，但若有周邊須打通的聯絡道路，交通部會用其他方式補助以減輕地方負擔。

視察東彰道路南段工程時，王惠美說，交通能打通，經濟就會好，縣府整合各界意見包含台電高壓電塔下地工程、避免拆除民房等，盼儘快完成這段工程，若東彰道路南段、北段都能完工，則從台中到彰化，再往南投、雲林都很方便，希望部長林佳龍與在地立委共同為彰化爭取建設。

林佳龍視察清水岩露營區時表示，露營是重要休閒產業，很多親子同樂帶動許多附加消費，加上溫泉及周邊吃喝玩樂，清水岩露營區絕對有吸引力，直接帶動地方經濟；另有百果山遊憩區、員林南區公園計畫，因預算有限，交通部依輕重緩急儘量支持。

一行人最後考察彰化市鐵路高架化，王惠美表示，縣民等待彰化市鐵路高架化20多年，完成後將可減少地下道等高低落差道路，且縣府計畫永續，不因執政黨派不同而改變，前行政院長賴清德也說全力支持，目前縣府已完成行政程序，希望中央儘速審查。

林佳龍指交通部非常支持彰化市鐵路高架化，中央會加速審查縣府的可行性評估，也希望彰化市鐵路高架化可配合車站附近開發，並責成鐵路局一起規劃所屬國有地，因為這項計畫不只是交通建設，也是都市縫合的一部分，將合作加速推動。

露營區鐵路高架化林佳龍
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