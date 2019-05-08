藤山步道是彰化縣人氣步道 停車一位難求將解決

2019-05-08 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣員林市藤山步道被形容是彰化縣最親民的人氣登山步道，但入夜後步道一片漆黑，縣長王惠美日前同意補助150萬元，讓員林市公所增設步道路燈，今天會勘後決定開闢人車分道的步道，銜接下游800公尺的三百崁停車場，紓解假日停車一位難求的壓力，並在步道增設座椅，讓登山客中途歇腳休息。

參山國家風景區管理處長柯建興說，步道用地問題已解決，希望在今年發包施工，技術上都由參山國家風景區管理處克服，也會配合完成相關設施，銜接步道完成後一定是友善的休閒設施，既增加藤山步道停車空間，又讓登山客感覺更親民更舒適。

「非常感謝前縣議員余瑞坤大力幫忙，銜接路段會經過他承租多年的國有地，他答應讓地開闢步道，讓登山客不必走員南路人車爭道。」王惠美說，用地已解決，希望這條步道能以最快時間開闢並綠美化；另外縣府日前答應補助150萬元，增設藤山步道路燈，希望員林市公所趕快辦理，讓民眾可以入夜後也能到步道，安全地俯瞰觀賞員林市區夜景。

縣府城市暨觀光發展處處長馬英傑說，藤山步道下游約800公尺的員南路邊，有三百崁步道和運動公園的停車場，可緩解藤山步道停車場車位太少的壓力；其中靠近運動公園段約400公尺，只需做環境整理和綠美化就可使用，銜接藤山步道部分約400公尺是新闢。

因民眾反映員南路底的藤山步道停車場空間太小，每逢假日和油桐花開季節，停車是一位難求。縣府邀請柯建興、國有財產署彰化辦事處主任李曉玫、員林市長游振雄，縣議員張錦昆，及承租步道入口處國有地的前議員余瑞坤，討論「銜接藤山步道兩大停車場之人行步道」的規畫構想，順利達成共識。