親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

孟加拉航空滑出跑道 機身斷成3截傷亡不明

劉鶴正赴美「敲定協議」 川普推文讓美股期指跌幅縮

藤山步道是彰化縣人氣步道 停車一位難求將解決

2019-05-08 21:17聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣員林市藤山步道被形容是彰化縣最親民的人氣登山步道，但入夜後步道一片漆黑，縣長王惠美日前同意補助150萬元，讓員林市公所增設步道路燈，今天會勘後決定開闢人車分道的步道，銜接下游800公尺的三百崁停車場，紓解假日停車一位難求的壓力，並在步道增設座椅，讓登山客中途歇腳休息。

參山國家風景區管理處長柯建興說，步道用地問題已解決，希望在今年發包施工，技術上都由參山國家風景區管理處克服，也會配合完成相關設施，銜接步道完成後一定是友善的休閒設施，既增加藤山步道停車空間，又讓登山客感覺更親民更舒適。

「非常感謝前縣議員余瑞坤大力幫忙，銜接路段會經過他承租多年的國有地，他答應讓地開闢步道，讓登山客不必走員南路人車爭道。」王惠美說，用地已解決，希望這條步道能以最快時間開闢並綠美化；另外縣府日前答應補助150萬元，增設藤山步道路燈，希望員林市公所趕快辦理，讓民眾可以入夜後也能到步道，安全地俯瞰觀賞員林市區夜景。

縣府城市暨觀光發展處處長馬英傑說，藤山步道下游約800公尺的員南路邊，有三百崁步道和運動公園的停車場，可緩解藤山步道停車場車位太少的壓力；其中靠近運動公園段約400公尺，只需做環境整理和綠美化就可使用，銜接藤山步道部分約400公尺是新闢。

因民眾反映員南路底的藤山步道停車場空間太小，每逢假日和油桐花開季節，停車是一位難求。縣府邀請柯建興、國有財產署彰化辦事處主任李曉玫、員林市長游振雄，縣議員張錦昆，及承租步道入口處國有地的前議員余瑞坤，討論「銜接藤山步道兩大停車場之人行步道」的規畫構想，順利達成共識。

彰化縣八卦山脈南北綿延約36公里，登山步道多，藤山步道在員林市員南路底，全長約2公里，步道海拔從291公尺到418公尺，步道屬適合親子同遊的緩坡，尤其步道沿林木蔭天，每年春季滿山滿谷的白色油桐花，每年吸引登山客約20萬人。

員林市藤山步道每年春季是滿山滿谷的白色油桐花，吸引遊客登山賞花。記者何烱榮／攝影
員林市藤山步道每年春季是滿山滿谷的白色油桐花，吸引遊客登山賞花。記者何烱榮／攝影
分享
縣府向參山國家風景區管理處爭取，利用員林市員南路三百崁停車場的400公尺步道，往...
縣府向參山國家風景區管理處爭取，利用員林市員南路三百崁停車場的400公尺步道，往上延伸400公尺銜接藤山步道停車場。記者何烱榮／攝影
分享
縣長王惠美（前排中）邀參山國家風景區管理處長柯建興等人，今天會「勘銜接藤山步道兩...
縣長王惠美（前排中）邀參山國家風景區管理處長柯建興等人，今天會「勘銜接藤山步道兩大停車場之人行步道」計畫路線。記者何烱榮／攝影
分享

停車場國家風景區
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

影／廖繼春千萬畫作放市府倉庫 議員：公帑當兒戲？

2019-05-08 19:04

龍、燕再吵台中機場升格 學者籲「先改善交通接駁」

2019-05-08 18:10

台中太平荔枝「貨出去」拚外銷大打科技戰

2019-05-08 17:40

草屯鎮人口止跌回升 連3個月正成長竟是靠這招

2019-05-08 17:39

中捷綠線進度83.53％ 通車時間「卡」在出入口

2019-05-08 17:28

50年古墓要評估才能遷葬 中市議員質疑行政效率差擾民

2019-05-08 16:21

中市里長補選傳綠內戰？ 民進黨罕澄清唯一支持陳雅惠

2019-05-08 14:28

母親節卡「爸爸，您辛苦了」 單親警激動、感動

2019-05-08 14:14

台中花博閉幕滿地垃圾 洪慈庸怒批后里被「放生」

2019-05-08 13:55

一車違停連開19張罰單 彰化警：常被檢舉路段多宣導

2019-05-08 13:54

影／盧秀燕視察捷運綠線 預告109年通車

2019-05-08 13:51

準公托七成漲價當家長提款機？ 中市府：已月補7400元

2019-05-08 13:34

林佳龍在彰化連趕4個行程 王惠美和陳素月柔性過招

2019-05-08 13:11

彰化根除C肝總動員 醫院外展門診追到洗腎室

2019-05-08 12:57

跟完大甲媽繞境迷途20天 Battle哥：繞境有很多食物

2019-05-08 12:36

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

引入太陽能 暨大石板屋有電了

2019-05-08 00:12

埔里花卉物流中心變「蚊子館」 地方籲活化

2019-05-07 23:58

百貨進駐沒下文…彰化第二停車場BOT跳票？卡在流程

2019-05-07 23:55

中火改善期修正為90天 市府明審查

2019-05-07 23:52

台中機場旅客人次 近3年都成長

2019-05-07 23:16

台中機場16年後才真正升格？ 盧秀燕：不公平

2019-05-07 23:15

森林祕境淪「糞ㄆㄨㄣ濃湯」 又因1枚信號彈熱議

2019-05-07 20:39

母親節傳蔡總統要來送花 彰化警抱怨不能陪媽媽吃飯了

2019-05-07 19:32

女警翹班吃蛋糕、喝咖啡？ 分局長霸氣揪團慶母親節

2019-05-07 17:19

說好的百貨公司呢？ 彰化第二停車場BOT走到哪裡了？

2019-05-07 16:47

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

陳其邁宣告橋科要來了 近千則留言讚「你才是高雄市長」

2019-05-08 19:19

台灣廟宇這塊古木匾 清朝年號壽命僅69天相當罕見

2019-05-08 07:43

台中花博閉幕滿地垃圾 洪慈庸怒批后里被「放生」

2019-05-08 13:55

林佳龍在彰化連趕4個行程 王惠美和陳素月柔性過招

2019-05-08 13:11

跟完大甲媽繞境迷途20天 Battle哥：繞境有很多食物

2019-05-08 12:36

1662線桃園後站到松山機場 5月29日開通

2019-05-08 12:28

板中男裙周 議員質詢校長「合適嗎？」

2019-05-08 17:38

哇！超級海陸牛肉麵 母親節請媽媽吃1碗就夠了

2019-05-08 11:58

高市青年局長 連勝文前任特助林鼎超出任

2019-05-07 22:42

草屯鎮人口止跌回升 連3個月正成長竟是靠這招

2019-05-08 17:39

影／海上漁船點點…檢舉濫捕魩仔近在眼前 官方卻抓不到

2019-05-08 11:40

要武荖坑生態、不要滑水道 網路掀起「拒建」連署瘋傳

2019-05-07 22:21

美學復古 「藍皮火車」將保留

2019-05-07 23:55

中捷綠線進度83.53％ 通車時間「卡」在出入口

2019-05-08 17:28

他獨得2400萬回饋弱勢 基隆「金成功投注站」明送100個紅包

2019-05-08 19:45

淡北道路環評5：5平手 退回專案小組再審

2019-05-08 17:22

議員勸留高雄 韓國瑜允「會認真拚市政」

2019-05-08 10:24

議員質疑主秘是閨密？ 韓國瑜：不要這麼負面

2019-05-08 11:20

新山水庫蓄滿1千萬噸基隆、汐止夏季不缺水 魏明谷滿意

2019-05-08 11:05

一車違停連開19張罰單 彰化警：常被檢舉路段多宣導

2019-05-08 13:54

藏身60年的祕境！虎尾紅磚酒精槽將重現

2019-05-08 11:54

南迴「解憂火車」一站一故事

2019-05-07 23:54

影／淡北道路環評 侯友宜：為淡水人闢救命的路

2019-05-08 10:46

基隆壯觀里11社區每期漏水2萬多度 找到方法解決了

2019-05-08 13:34

退休董事長回饋鄉里 新北金山分館免費學照護拿證照

2019-05-08 11:59

台中機場16年後才真正升格？ 盧秀燕：不公平

2019-05-07 23:15

藤山步道是彰化縣人氣步道 停車一位難求將解決

2019-05-08 21:17

台南鐵路地下化傳強拆 誤會一場

2019-05-08 00:08

淡北道路今闖關 藍綠都喊支持

2019-05-08 12:35

開賣了！林內農會開發鳳梨入粽 好吃助消化獲好評

2019-05-08 15:17

準公托七成漲價當家長提款機？ 中市府：已月補7400元

2019-05-08 13:34

影／虎妮V.S韓國瑜面對面 推展高雄觀光

2019-05-08 16:42

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

影／南鐵東移爆強拆 詹順貴：再搞小動作2020恐失民心

2019-05-08 17:55

議員批航空城「養肥貓」 王義川：自前年減薪降職

2019-05-07 23:26

龍、燕再吵台中機場升格 學者籲「先改善交通接駁」

2019-05-08 18:10

影／南鐵東移是賴清德「照妖鏡」？拒遷戶：到底急什麼

2019-05-08 17:10

韓國瑜：青創基金 先編3億經費

2019-05-07 23:56

回收商不收 又不能進焚化爐 湖口堆3千噸資收物

2019-05-07 23:21

雲林垃圾分類逾2成不合格 紙容器、生廚餘違規最多

2019-05-08 21:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top