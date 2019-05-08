彰化食品業者登錄破2萬家 衛生局下鄉巡迴服務

2019-05-08 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



網路直播拍賣、團購網盛行，彰化衛生局統計食品業者登錄已有2萬多家，僅次於六都，彰化小吃店、餐飲、雜貨店多，衛生局人員本月起下鄉巡迴26鄉鎮設置登錄服務據點，協助長者、不擅長操作電腦或家中無電腦的食品業者完成年度資料確認作業，今天駐點北斗鎮公所，一天下來在地業者已超過120家完成過卡。

民眾越來越重視食品安全，過去問題商品常有難溯源的困境，食品業者登錄制度從2014年5月1日起上路，依食品安全衛生管理法規定，經公告的食品業者應完成登錄後才能營業，且每年7月起需進行食品登錄系統確認申報資料正確性，未在期限前完成登錄且屆期未改，可依「食品安全衛生管理法」處3萬元以上300萬元以下罰鍰，彰化衛生局近２年針對縣內食品業者食品登錄資料不實開立裁處有６件。

衛生局食品衛生科長林毓芬指出，食品登錄目的在納管食品業者，掌握並管理其營業（實際營業地址、倉儲等）及產品動態（含委託代工），也提供民眾查詢合法業者資訊，最近興起的臉書直播拍賣與團購網經追查目前都有公司登記或商號，建議民眾購買有合法食品登錄的產品。