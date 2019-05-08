影／廖繼春千萬畫作放市府倉庫 議員：公帑當兒戲？

2019-05-08 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市政府在縣市合併前後典藏不少藝術珍品，市議員林祈烽今天在議會質詢指出，豐原公所就曾擁有一幅知名畫家廖繼春的50號大作「遠眺玉山」市價不菲，還有不少當年畫家的作品不知流向何處？秘書處長顏迺倫表示，沒有列入市府財產清冊。副市長楊瓊瓔允諾，會查明流向。事後，祕書處人員則表示，廖繼春的畫目前放在市府倉庫。

近年來，廖繼春作品在國際市場拍賣價屢創新高，多次創下台灣本土藝術家最高拍賣價的紀錄，其國際地位不斷提升。但坊間藏家惜售，作品數量流通有限，廖繼春作品價值後勢可期。

林祈烽表示，「遠眺玉山」目前市價起碼千萬元，但不知流落何方？他質疑市府秘書處有沒有建立財產清冊？秘書處長顏迺倫說，她不清楚，因藝術作品未列入市府財產清冊。不過最後秘書處了解，才發現廖繼春的作品竟放在市府倉庫。

林祈烽與施志昌認為，秘書處應清查盤點藝術品清冊，有些價值不菲的作品究竟在哪裡？除了這幅「遠眺玉山」的畫作外，當時縣府還價購不少知名青年畫家作品，保存情況又如何？他要求秘書處儘快公佈真相，未來舉展覽，讓市民欣賞並了解，不要把公帑買的藝術品當兒戲。