彰化怨蓋停車場中央補助過低 林佳龍：滾動檢討

2019-05-08 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



立法院交通委員會今天到彰化縣考察交通建設，縣長王惠美、立委陳素月等人均要求陪同視察的交通部長林佳龍，儘速核定彰化市鐵路高架化案，林佳龍表示，交通部會加速審查辦理，，配合整個車站附近的開發，並責成鐵路局就周邊所屬的國有土地一起規畫，中央地方合作加速推動。

王惠美說，彰化市鐵路高架化案，縣府已完成相關行政程序，希望儘速完成審查，讓彰化市在鐵路高架化後增加更多市區空間，交通也更加便捷，未來更銜接臺中捷運綠線，彰化市交通將很不一樣。

至於列入前瞻計畫的彰化市三座停車場興建案，因中央只補助45%，地方自籌55%，卻演成縣府與彰化市為方自籌款分擔的爭執，經縣市協調，只優先興建延平公園地下停車場及彰化後火車站停車場，並由縣府負擔三分之二自籌款，不過包括王惠美及彰化市長林世賢均抱怨中央補助過低，要求交通部提高補助。

不過卻碰到林佳龍軟釘子，強調停車場自籌款對非六都確實負擔很重，但卻是依既有規定的屬競爭型補助，將來只能滾動式檢討。

在市公所提出的「轉動扇庫 永續彰化-地方旅遊環境營造計畫」，所需經費兩千萬元，林佳龍認為太少，應結合鐵路舊宿舍做整體規畫。