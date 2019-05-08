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美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

彰化怨蓋停車場中央補助過低 林佳龍：滾動檢討

2019-05-08 19:01聯合報 記者劉明岩╱即時報導

立法院交通委員會今天到彰化縣考察交通建設，縣長王惠美、立委陳素月等人均要求陪同視察的交通部長林佳龍，儘速核定彰化市鐵路高架化案，林佳龍表示，交通部會加速審查辦理，，配合整個車站附近的開發，並責成鐵路局就周邊所屬的國有土地一起規畫，中央地方合作加速推動。

王惠美說，彰化市鐵路高架化案，縣府已完成相關行政程序，希望儘速完成審查，讓彰化市在鐵路高架化後增加更多市區空間，交通也更加便捷，未來更銜接臺中捷運綠線，彰化市交通將很不一樣。

至於列入前瞻計畫的彰化市三座停車場興建案，因中央只補助45%，地方自籌55%，卻演成縣府與彰化市為方自籌款分擔的爭執，經縣市協調，只優先興建延平公園地下停車場及彰化後火車站停車場，並由縣府負擔三分之二自籌款，不過包括王惠美及彰化市長林世賢均抱怨中央補助過低，要求交通部提高補助。

不過卻碰到林佳龍軟釘子，強調停車場自籌款對非六都確實負擔很重，但卻是依既有規定的屬競爭型補助，將來只能滾動式檢討。

在市公所提出的「轉動扇庫 永續彰化-地方旅遊環境營造計畫」，所需經費兩千萬元，林佳龍認為太少，應結合鐵路舊宿舍做整體規畫。

林佳龍還跳脫主題，表示2023年是彰化建城300年，建議彰化縣政府應有宏觀的願景，提出大型計畫，並結合文化、觀光，由中央與地方一起來推動。視察行程另有立委黃秀芳、柯呈枋、各級民代及交通部官員。

交通部長林佳龍（右五）與彰化縣長王惠美（右四）等人視察彰化扇形車庫。記者劉明岩／...
交通部長林佳龍（右五）與彰化縣長王惠美（右四）等人視察彰化扇形車庫。記者劉明岩／攝影
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為了了解彰化鐵路高架化解的規劃內容，交通部長林佳龍（前排左二）、彰化縣長王惠美（...
為了了解彰化鐵路高架化解的規劃內容，交通部長林佳龍（前排左二）、彰化縣長王惠美（前排左一）等人實地到彰化火車站勘察。記者劉明岩／攝影
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為了了解彰化鐵路高架化解的規劃內容，交通部長林佳龍（前排左二）、彰化縣長王惠美（...
為了了解彰化鐵路高架化解的規劃內容，交通部長林佳龍（前排左二）、彰化縣長王惠美（前排左一）等人實地到彰化火車站勘察。記者劉明岩／攝影
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為了了解彰化鐵路高架化解的規劃內容，交通部長林佳龍（前排左二）、彰化縣長王惠美（...
為了了解彰化鐵路高架化解的規劃內容，交通部長林佳龍（前排左二）、彰化縣長王惠美（前排左一）等人實地到彰化火車站勘察。記者劉明岩／攝影
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交通部長林佳龍（左四）與彰化縣長王惠美（左六）等人視察彰化扇形車庫。記者劉明岩／...
交通部長林佳龍（左四）與彰化縣長王惠美（左六）等人視察彰化扇形車庫。記者劉明岩／攝影
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為了了解彰化鐵路高架化解的規劃內容，交通部長林佳龍（左四）、彰化縣長王惠美（左三...
為了了解彰化鐵路高架化解的規劃內容，交通部長林佳龍（左四）、彰化縣長王惠美（左三）等人實地到彰化火車站勘察。記者劉明岩／攝影
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林佳龍停車場鐵路高架化
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