合歡山、武嶺停車場將整修 林務局：施工期間暫停開放

2019-05-08 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



前往合歡山、武嶺的遊客要注意了，為改善高山景點的現有停車空間，林務局將重新規畫停車動線及停車場鋪面改善，將針對「武嶺景觀區」及「合歡山遊客服務中心」兩處停車場，下周一起利用最近高山杜鵑花季結束空檔，先進行武嶺停車場舖面及車位重新畫線工程，合歡山遊客中心車停車場工期6月底起，將分別於施工期間暫停開放。

林務局指出，合歡山係為台灣中部高山熱門旅遊景點，每年雪季及花季都車潮滿滿，但車位卻是一位難求，目前已非合歡山花季高峰期，且連日風雨導致部分花瓣枯黃凋零，上山賞花遊客人數已逐漸減少，為爭取時效，因而決定對「武嶺景觀區」及「合歡山遊客服務中心」停車場進行施工。

南投縣政府表示，為提升國民體驗高山自然山林的旅遊品質，合歡山風景區長久都有停車空間不足的情況，很高興林管單位將進行「合歡山周邊停車場改善工程」，除了每年的賞雪及賞高山杜鵑外，今年６月合歡山將成為國際認證的暗空公園，已知，完工後可提供90輛自用小客車、8輛中型巴士同時停放。