龍、燕再吵台中機場升格 學者籲「先改善交通接駁」

2019-05-08 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



改朝換代後政策延續爭議再添一樁！台中市都發局今年3月撤回「清泉岡門戶計畫」，等於不再延續前朝規畫的台中國際機場案。前市長、現任交通部長林佳龍說，中央規畫的台中國際機場建設不會停止。學者則建議，台中機場最大問題是交通接駁，改善刻不容緩。

前都發局長王俊傑也在臉書痛批「又一個為反對而反對的案子」，台中發展持續被延宕，原市府的規畫案已充分的考量國際機場格局、空間架構，盧市府有義務說清楚講明白，她的更宏觀方式是什麼？而不是一句話就延宕台中的發展。

交通部長林佳龍今天表示，過去幾年台中國際機場出入境人數已達260萬人，有台商、日、韓、東南亞訪客，扮演亞太地區重要交通樞紐，強調「目前中央規畫的國際機場計畫仍會持續推動不會停止」。

林指出，2035年是指整體發展計畫、含增建滑行道和戶外提機棚、協調縮短宵禁時間、增加國際航線和航班、規畫機場捷運。「清泉崗門戶計畫」屬於地方政府規畫，機場捷運、聯外道路都與地方建設相關，盼盧市府重新檢視審慎思考。

盧秀燕上午會勘台中捷運綠線時說，「我是要說出中部人的心聲」，台中已變全國第二大城市，要一個貨真價實的國際機場，按規畫是16年後、歷經4任總統，這樣的時程符合效益嗎？我想要加速台中國際機場的實質升格。

為何此時拋出這個議題，盧說，因內政部馬上要啟動審查相關都市計畫作業，16年才能升格、還只是廉價航空、低成本定位的機場，愧對中部人。

開南大學空運管理學系副教授盧衍良認為，龍團隊、盧市府雙方的執著點，沒有絕對的對與錯，台中機場最大的問題是聯外交通接駁不良。

盧衍良指出，目前松山、高雄、桃園等機場都有捷運系統連結，聯外交通穩定、便利，台中機場最欠缺有利的交通接駁系統，即便大舉投資擴建機場本身設施，同一時間下，旅客交通接駁量仍低於其他機場，怎麼升級都欠競爭的利基。