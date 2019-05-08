親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

龍、燕再吵台中機場升格 學者籲「先改善交通接駁」

2019-05-08 18:10聯合報 記者喻文玟╱即時報導

改朝換代後政策延續爭議再添一樁！台中市都發局今年3月撤回「清泉岡門戶計畫」，等於不再延續前朝規畫的台中國際機場案。前市長、現任交通部長林佳龍說，中央規畫的台中國際機場建設不會停止。學者則建議，台中機場最大問題是交通接駁，改善刻不容緩。

前都發局長王俊傑也在臉書痛批「又一個為反對而反對的案子」，台中發展持續被延宕，原市府的規畫案已充分的考量國際機場格局、空間架構，盧市府有義務說清楚講明白，她的更宏觀方式是什麼？而不是一句話就延宕台中的發展。

交通部長林佳龍今天表示，過去幾年台中國際機場出入境人數已達260萬人，有台商、日、韓、東南亞訪客，扮演亞太地區重要交通樞紐，強調「目前中央規畫的國際機場計畫仍會持續推動不會停止」。

林指出，2035年是指整體發展計畫、含增建滑行道和戶外提機棚、協調縮短宵禁時間、增加國際航線和航班、規畫機場捷運。「清泉崗門戶計畫」屬於地方政府規畫，機場捷運、聯外道路都與地方建設相關，盼盧市府重新檢視審慎思考。

盧秀燕上午會勘台中捷運綠線時說，「我是要說出中部人的心聲」，台中已變全國第二大城市，要一個貨真價實的國際機場，按規畫是16年後、歷經4任總統，這樣的時程符合效益嗎？我想要加速台中國際機場的實質升格。

為何此時拋出這個議題，盧說，因內政部馬上要啟動審查相關都市計畫作業，16年才能升格、還只是廉價航空、低成本定位的機場，愧對中部人。

開南大學空運管理學系副教授盧衍良認為，龍團隊、盧市府雙方的執著點，沒有絕對的對與錯，台中機場最大的問題是聯外交通接駁不良。

盧衍良指出，目前松山、高雄、桃園等機場都有捷運系統連結，聯外交通穩定、便利，台中機場最欠缺有利的交通接駁系統，即便大舉投資擴建機場本身設施，同一時間下，旅客交通接駁量仍低於其他機場，怎麼升級都欠競爭的利基。

盧衍良說，機場建設投資需考量經濟效益，能賺的是落地費、機坪使用費，接駁不好、旅客數不如預期，相對影響開航航班數，無法在落地服務等費用上收支彌平，長期會影響機場營運。倘若台中市府是評估未來整體效益，審酌國家財政困難而暫緩該計畫，情理上可以理解，但基礎交通接駁改善已刻不容緩。

台中機場定位開發，市長盧秀燕和前朝規畫不一，中部民眾也有不同意見。盧堅持認為，目...
台中機場定位開發，市長盧秀燕和前朝規畫不一，中部民眾也有不同意見。盧堅持認為，目前被定位廉航機場不切實際，要等到16年後、花240億元才會正式升格為國際機場，期程效益太慢。圖／台中市新聞局提供
分享

機場捷運林佳龍台中市
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

中捷綠線進度83.53％ 通車時間「卡」在出入口

2019-05-08 17:28

影／廖繼春千萬畫作放市府倉庫 議員：公帑當兒戲？

2019-05-08 19:04

台中太平荔枝「貨出去」拚外銷大打科技戰

2019-05-08 17:40

草屯鎮人口止跌回升 連3個月正成長竟是靠這招

2019-05-08 17:39

50年古墓要評估才能遷葬 中市議員質疑行政效率差擾民

2019-05-08 16:21

中市里長補選傳綠內戰？ 民進黨罕澄清唯一支持陳雅惠

2019-05-08 14:28

母親節卡「爸爸，您辛苦了」 單親警激動、感動

2019-05-08 14:14

台中花博閉幕滿地垃圾 洪慈庸怒批后里被「放生」

2019-05-08 13:55

一車違停連開19張罰單 彰化警：常被檢舉路段多宣導

2019-05-08 13:54

影／盧秀燕視察捷運綠線 預告109年通車

2019-05-08 13:51

準公托七成漲價當家長提款機？ 中市府：已月補7400元

2019-05-08 13:34

林佳龍在彰化連趕4個行程 王惠美和陳素月柔性過招

2019-05-08 13:11

彰化根除C肝總動員 醫院外展門診追到洗腎室

2019-05-08 12:57

跟完大甲媽繞境迷途20天 Battle哥：繞境有很多食物

2019-05-08 12:36

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

引入太陽能 暨大石板屋有電了

2019-05-08 00:12

埔里花卉物流中心變「蚊子館」 地方籲活化

2019-05-07 23:58

百貨進駐沒下文…彰化第二停車場BOT跳票？卡在流程

2019-05-07 23:55

中火改善期修正為90天 市府明審查

2019-05-07 23:52

台中機場旅客人次 近3年都成長

2019-05-07 23:16

台中機場16年後才真正升格？ 盧秀燕：不公平

2019-05-07 23:15

森林祕境淪「糞ㄆㄨㄣ濃湯」 又因1枚信號彈熱議

2019-05-07 20:39

母親節傳蔡總統要來送花 彰化警抱怨不能陪媽媽吃飯了

2019-05-07 19:32

女警翹班吃蛋糕、喝咖啡？ 分局長霸氣揪團慶母親節

2019-05-07 17:19

說好的百貨公司呢？ 彰化第二停車場BOT走到哪裡了？

2019-05-07 16:47

台中機場如何定位？ 盧秀燕：不當廉航基地

2019-05-07 16:16

毒草銀膠菊入侵太平引恐慌 民代要求市府正視

2019-05-07 16:06

失智長輩夜宿海生館 全國首座衛生所提供失智長照

2019-05-07 15:53

中火自認19天可改善水汙染 中市環保局：有可能嗎？

2019-05-07 15:45

南投首座物理治療所 提供魚池偏鄉復健醫療

2019-05-07 15:14

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

森林祕境淪「糞ㄆㄨㄣ濃湯」 又因1枚信號彈熱議

2019-05-07 20:39

母親節傳蔡總統要來送花 彰化警抱怨不能陪媽媽吃飯了

2019-05-07 19:32

「最大的小站」加「一個人的車站」 南迴線小站有意思

2019-05-07 20:35

台灣廟宇這塊古木匾 清朝年號壽命僅69天相當罕見

2019-05-08 07:43

台中花博閉幕滿地垃圾 洪慈庸怒批后里被「放生」

2019-05-08 13:55

觀光局主秘被傳是李佳芬閨蜜 韓國瑜：對認真女性不公平

2019-05-07 21:42

林佳龍在彰化連趕4個行程 王惠美和陳素月柔性過招

2019-05-08 13:11

納骨塔就在家上方 里民大會決議成立自救會抗爭

2019-05-07 21:57

台中輪胎倉庫大火 后里至市區空氣品質惡化

2019-05-07 20:11

跟完大甲媽繞境迷途20天 Battle哥：繞境有很多食物

2019-05-08 12:36

高市青年局長 連勝文前任特助林鼎超出任

2019-05-07 22:42

1662線桃園後站到松山機場 5月29日開通

2019-05-08 12:28

為何全中運快閃？ 韓國瑜答非所問議員傻眼

2019-05-07 21:43

哇！超級海陸牛肉麵 母親節請媽媽吃1碗就夠了

2019-05-08 11:58

春吶潘恆旭毒品說惹議 屏縣府駁近3年未查獲

2019-05-07 19:38

要武荖坑生態、不要滑水道 網路掀起「拒建」連署瘋傳

2019-05-07 22:21

影／海上漁船點點…檢舉濫捕魩仔近在眼前 官方卻抓不到

2019-05-08 11:40

美學復古 「藍皮火車」將保留

2019-05-07 23:55

無聊遊客攀爬涼亭屋頂作勢「攻頂」 遭網友幹譙

2019-05-07 21:53

議員勸留高雄 韓國瑜允「會認真拚市政」

2019-05-08 10:24

議員質疑主秘是閨密？ 韓國瑜：不要這麼負面

2019-05-08 11:20

淡北道路環評5：5平手 退回專案小組再審

2019-05-08 17:22

新山水庫蓄滿1千萬噸基隆、汐止夏季不缺水 魏明谷滿意

2019-05-08 11:05

全國唯一化石主題園區 左鎮化石園區母親節開幕

2019-05-07 19:45

南迴「解憂火車」一站一故事

2019-05-07 23:54

藏身60年的祕境！虎尾紅磚酒精槽將重現

2019-05-08 11:54

影／淡北道路環評 侯友宜：為淡水人闢救命的路

2019-05-08 10:46

基隆壯觀里11社區每期漏水2萬多度 找到方法解決了

2019-05-08 13:34

一車違停連開19張罰單 彰化警：常被檢舉路段多宣導

2019-05-08 13:54

台中機場16年後才真正升格？ 盧秀燕：不公平

2019-05-07 23:15

退休董事長回饋鄉里 新北金山分館免費學照護拿證照

2019-05-08 11:59

台南鐵路地下化傳強拆 誤會一場

2019-05-08 00:08

淡北道路今闖關 藍綠都喊支持

2019-05-08 12:35

草屯鎮人口止跌回升 連3個月正成長竟是靠這招

2019-05-08 17:39

板中男裙周 議員質詢校長「合適嗎？」

2019-05-08 17:38

25萬勞工僅5位勞檢員把關 羅美文批竹縣處分率低於全國

2019-05-07 19:44

議員批航空城「養肥貓」 王義川：自前年減薪降職

2019-05-07 23:26

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

準公托七成漲價當家長提款機？ 中市府：已月補7400元

2019-05-08 13:34

中捷綠線進度83.53％ 通車時間「卡」在出入口

2019-05-08 17:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top