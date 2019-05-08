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台中太平荔枝「貨出去」拚外銷大打科技戰

2019-05-08 17:40聯合報 記者趙容萱╱即時報導

荔枝不易保鮮，櫥架壽命短，尤其外銷日本因需經蒸熱處理，外觀褐化、變味品質變劣，台中市太平農會輔導業者利用急速冷凍技術延長荔枝保存鮮度和色澤，有助於外銷、解決產量過剩問題，今天舉辦發表、試吃，在日本關西擁有200多間Izumiya超市的大阪大果批發市場由部長北畑代表到場試吃，並且與太平農民洽談契作合作事宜，預計最快在今年在日本的關西超市將可買到太平荔枝。

台中市農業局說明，台中市荔枝栽培面積約1903公頃，栽培地區以太平、霧峰、潭子、神岡等地區地盛產，栽培品種以糯米、黑葉品種為大宗，產期約在每年6月中旬，因果肉飽滿圓潤、多汁味甘、香味濃郁廣受消費者喜愛。荔枝採收後，因果皮無法由果肉補充水分，果皮快速硬化、褐化，賣相口味變差，這也是荔枝櫥架壽命短、不易保鮮、外銷困難的最大原因。

太平農會總幹事余文欽說，荔枝外銷除了需要冷鍊技術外，外銷到日本並需經過燻蒸，荔枝外皮會變黑，但太平區農會輔導業者取得專利技術授權，讓荔枝一離開枝葉就急速在攝氏-100度打氮氣冷凍，保持最新鮮的狀態，至少可保存至1年，有助於荔枝外銷市場，也解決產量過剩問題，一年四季都能吃到，打響台灣荔枝的知名度。

太平鄭姓業者表示，過去外銷不如預期，主要是運輸和防疫的問題，經多研發、試驗，讓荔枝保留外觀和最原始的色香味，想吃就解凍，吃不完還可以繼續冷凍起來，提升水果附加價值，還有國外通路商想大批採購做成禮盒。

大阪大果批發市場部長北畑說，日本進口荔枝早期以台灣為大宗，可惜30多年後，都是中國大陸進口，台灣荔枝反而少見，此行與太平當地農民洽談契作事宜，希望未來在日本也能吃到台灣荔枝。

台中市太平農會輔導業者利用急速冷凍技術延長荔枝保存鮮度和色澤，有助於外銷。記者趙...
台中市太平農會輔導業者利用急速冷凍技術延長荔枝保存鮮度和色澤，有助於外銷。記者趙容萱／攝影
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台中市太平農會今天發表急速冷凍荔枝試吃會，日本大阪大果批發市場部長北畑（中）也到...
台中市太平農會今天發表急速冷凍荔枝試吃會，日本大阪大果批發市場部長北畑（中）也到場試吃，並與農民洽談合作契作事宜。記者趙容萱／攝影
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台中市太平農會輔導業者利用急速冷凍技術延長荔枝保存鮮度和色澤，有助於外銷。記者趙...
台中市太平農會輔導業者利用急速冷凍技術延長荔枝保存鮮度和色澤，有助於外銷。記者趙容萱／攝影
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台中市太平農會今天發表急速冷凍荔枝試吃會，日本大阪大果批發市場部長北畑（中）也到...
台中市太平農會今天發表急速冷凍荔枝試吃會，日本大阪大果批發市場部長北畑（中）也到場試吃，並與農民洽談合作契作事宜。記者趙容萱／攝影
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台中市農民大阪
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