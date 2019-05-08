中捷綠線進度83.53％ 通車時間「卡」在出入口

2019-05-08 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市長盧秀燕今天是上任後第一次試乘捷運綠線，她說，目前工程進度已達83.53％，若一切順利，109年底前即可全線營運通車，會持續加速最後階段的準備。台中捷運公司董事長林志盈說，目前有7站土地開發共構，6站仍卡在招商，已請北捷先施工場站出入口，加速驗收。

盧秀燕今早在交通局長葉昭甫、中捷公司董事長林志盈陪同下，從捷運北屯總站（G0）搭乘至台中高鐵站（G17），台北捷運工程局全程解說。

盧說，文湖線、木柵線和中捷綠線一樣都是高架，文湖線車相較窄、轉彎大；木柵線蓋的早，車廂舒適度沒那麼好、噪音較多；親自搭乘中捷綠線，舒適度、彎道、車廂的感覺都很棒。

盧說，這些都是台北捷運施工，要很感謝北捷把經驗值帶到台中發揮，並持續精進，台中捷運爭取20年，蓋了快10年，希望109年底前全線營運通車。

交通局長葉昭甫表示，5月將開始進行機電全系統整合測試及試營運驗證，後續待台中捷運公司完成初、履勘。

中捷公司董事長林志盈指出，綠線G5、G6、G8、G8a、G9-1、G9-2、G11一共7處土地開發共構出入口，目前僅G8文華高中站已投資興建開發，其餘各站都在等招標。

林志盈表示，中捷要順利通車，車站出入口施作、驗收是很大的關鍵，共構的車站仍在招標，已請北捷先施作，希望這共構的7站的出入口在109年中旬全數完工、驗收，109年底前全線營運通車。